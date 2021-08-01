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Гура: Не хватило концентрации на последних минутах
Тренер считает, что команда не заслужила поражения
фото - ФК Зоря
Наставник "Александрии" Юрий Гура поделился впечатлениями после поражения "Минаю" (0:1) во втором туре УПЛ:
– Не хватило концентрации на последних минутах. Пропустили на 90-й минуте. Задумки, которые хотели – вскрывать фланги за счет скорости – у нас не получилось. У нас были моменты, могли забивать, но не получилось забить хоть один.
- Почему не удавалось остро атаковать?
– Вы сами видели, погода какая. Дождь был, душно. Ребятам было тяжело дышать. Во втором тайме вроде раскачались, но этот последний момент...
- Была недооценка соперника?
– Не было никакой недооценки. Как может быть недооценка, если у нас все команды равные в чемпионате? – сказал Гура.
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