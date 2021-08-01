Гура: Не хватило концентрации на последних минутах

Наставник "Александрии" Юрий Гура поделился впечатлениями после поражения "Минаю" (0:1) во втором туре УПЛ:

– Не хватило концентрации на последних минутах. Пропустили на 90-й минуте. Задумки, которые хотели – вскрывать фланги за счет скорости – у нас не получилось. У нас были моменты, могли забивать, но не получилось забить хоть один.

- Почему не удавалось остро атаковать?

– Вы сами видели, погода какая. Дождь был, душно. Ребятам было тяжело дышать. Во втором тайме вроде раскачались, но этот последний момент...

- Была недооценка соперника?

– Не было никакой недооценки. Как может быть недооценка, если у нас все команды равные в чемпионате? – сказал Гура.