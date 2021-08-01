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Гура: Не хватило концентрации на последних минутах

Премьер-лига
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Тренер считает, что команда не заслужила поражения

Гура: Не хватило концентрации на последних минутах

фото - ФК Зоря

Новина українською

Наставник "Александрии" Юрий Гура поделился впечатлениями после поражения "Минаю" (0:1) во втором туре УПЛ:

– Не хватило концентрации на последних минутах. Пропустили на 90-й минуте. Задумки, которые хотели – вскрывать фланги за счет скорости – у нас не получилось. У нас были моменты, могли забивать, но не получилось забить хоть один.

- Почему не удавалось остро атаковать?

– Вы сами видели, погода какая. Дождь был, душно. Ребятам было тяжело дышать. Во втором тайме вроде раскачались, но этот последний момент...

- Была недооценка соперника?

– Не было никакой недооценки. Как может быть недооценка, если у нас все команды равные в чемпионате? – сказал Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Минай ПФК Александрия
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Источник:
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