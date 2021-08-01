Вирт: Я не скрываю, что Луческу - мой любимый тренер

Наставник "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий перед матчем против "Динамо" в рамках 2-го тура УПЛ:

- Сколько матчей с участием "Динамо" вы проанализировали?

– Четыре последних. Больше не было необходимости, ведь наставник киевлян Мирча Луческу только наигрывал состав. К тому же, поначалу, он не мог задействовать игроков национальной сборной Украины, которым был предоставлен отдых после чемпионата Европы.

- А с сильными сторонами последнего летнего новичка "Динамо" – Эрика Рамиреса вы уже определились?

– Его персоне мы не уделяли внимание. Считаю, что в поединке с "Вересом" латиноамериканец не сыграет.

- В "Вересе" работа на трансферном рынке уже закончена?

– Нет. Сейчас все внимание сосредоточено на усилении линии обороны.

- У руля "Динамо" – Мирча Луческу, который на протяжении многих лет тренировал "Шахтер".

– Я не скрываю, что Луческу – мой любимый тренер. Более того, он наставник по жизни. Его советы я очень ценю. Конечно, пользуясь случаем, хожу пожелать Мистеру, чтобы под его руководством "Динамо" только побеждало, однако за исключением матчей с "Вересом", – сказал Вирт.