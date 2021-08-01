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Вирт: Я не скрываю, что Луческу - мой любимый тренер
Коуч поделился ожиданиями
Наставник "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий перед матчем против "Динамо" в рамках 2-го тура УПЛ:
- Сколько матчей с участием "Динамо" вы проанализировали?
– Четыре последних. Больше не было необходимости, ведь наставник киевлян Мирча Луческу только наигрывал состав. К тому же, поначалу, он не мог задействовать игроков национальной сборной Украины, которым был предоставлен отдых после чемпионата Европы.
- А с сильными сторонами последнего летнего новичка "Динамо" – Эрика Рамиреса вы уже определились?
– Его персоне мы не уделяли внимание. Считаю, что в поединке с "Вересом" латиноамериканец не сыграет.
- В "Вересе" работа на трансферном рынке уже закончена?
– Нет. Сейчас все внимание сосредоточено на усилении линии обороны.
- У руля "Динамо" – Мирча Луческу, который на протяжении многих лет тренировал "Шахтер".
– Я не скрываю, что Луческу – мой любимый тренер. Более того, он наставник по жизни. Его советы я очень ценю. Конечно, пользуясь случаем, хожу пожелать Мистеру, чтобы под его руководством "Динамо" только побеждало, однако за исключением матчей с "Вересом", – сказал Вирт.
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