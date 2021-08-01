Герой футбольного дня. Василий Кобин

Эта победа стала для "Миная" первой за последние шесть матчей УПЛ. Эта победа стала следствием полной перезагрузки закарпатского коллектива и переоценки приоритетов. Теперь, по словам Василия Кобина, в "Минае" очень сильный коллектив, который готов не повторять старых ошибок.

Очень сильный психологически. Говорят о замечательной атмосфере, которая царит в расположении закарпатского клуба. Но по кадровому наполнению вряд ли "Минай" можно называть командой уровня УПЛ. Кучер, Кулиев, Лиховидько, Вишневский, Байдал, Гончар – состав уровня Первой лиги. Не слишком меняет ситуацию даже наличие Евгения Селезнева.

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Хотя он старался. Добротный матч провел также Дмитрий Билоног. Прошлогодний опыт использовали Багайоко и Хохлёв, не терявшись под натиском "Александрии". Но главная заслуга в победе принадлежит именно Кобину, который продолжает использовать тактику с тремя центральными защитниками. Теперь, правда, наблюдается больше агрессии впереди, а центр поля уже не выглядит проходным двором.

Показательный момент произошел во время одного из угловых во вчерашнем матче. Подавали его закарпатцы, но "Александрия", защищаясь, не забыла отправить в район центрального круга одного из своих игроков. Поэтому Кобину пришлось на пальцах показывать Кнышу его функции, призывая капитана опуститься в глубину и помогать партнеру стеречь оппонента. Именно так тренер дирижировал игрой все девяносто минут.

После чего получил свою заслуженную порцию аплодисментов от болельщиков. Но в прошлом году "Минай" начинал так же – с домашней победы над "Александрии", после чего, в принципе, все пошло наперекосяк, и завершилось бесславным вылетом. Но судьба дала команде второй шанс, а Василий Кобин настроился использовать его по-другому. Теперь ставка не на опыт и статус игроков, а на их старания и желания проявить себя. Кобин понимает, что эту команду нужно вести к победам, словно семилетку в первый класс.

И он не испугался этого вызова. Теперь или никогда. Третьего шанса у Кобина уже наверняка не будет.