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Ворскла - Рух: АУДИО трансляция матча УПЛ
Полтавчане концентрируются на внутреннем чемпионате
Следите за матчем украинской Премьер-лиги вместе с Youtube-каналом Подкасты UA-Футбол! Начало стрима - за пять минут до стартового свистка. Встречаемся в 19:25.
Полтавчане проведут первый матч после вылета из еврокубков. Какое настроение будет в команде Юрия Максимова? Какие изменения наставник "зелено-белых" проведет после матча с КуПС? "Рух" обещал, что подготовит для своего соперника несколько сюрпризов. Будет интересно увидеть, как они сработают.
Комментатор - Георгий Грошев
Режиссер - Егор Старков
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