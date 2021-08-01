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Ворскла - Рух: АУДИО трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Полтавчане концентрируются на внутреннем чемпионате

Ворскла - Рух: АУДИО трансляция матча УПЛ

UA-Футбол
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Следите за матчем украинской Премьер-лиги вместе с Youtube-каналом Подкасты UA-Футбол! Начало стрима - за пять минут до стартового свистка. Встречаемся в 19:25.

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Полтавчане проведут первый матч после вылета из еврокубков. Какое настроение будет в команде Юрия Максимова? Какие изменения наставник "зелено-белых" проведет после матча с КуПС? "Рух" обещал, что подготовит для своего соперника несколько сюрпризов. Будет интересно увидеть, как они сработают.

Комментатор - Георгий Грошев
Режиссер - Егор Старков

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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