Ворскла - Рух: АУДИО трансляция матча УПЛ

Следите за матчем украинской Премьер-лиги вместе с Youtube-каналом Подкасты UA-Футбол! Начало стрима - за пять минут до стартового свистка. Встречаемся в 19:25.

Полтавчане проведут первый матч после вылета из еврокубков. Какое настроение будет в команде Юрия Максимова? Какие изменения наставник "зелено-белых" проведет после матча с КуПС? "Рух" обещал, что подготовит для своего соперника несколько сюрпризов. Будет интересно увидеть, как они сработают.

Комментатор - Георгий Грошев

Режиссер - Егор Старков