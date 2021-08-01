Караваев: Всем командам будет очень непросто противостоять Вересу

- Как поработали на сборах, с каким настроением вернулись в Киев?

- Поработали хорошо, настроение отличное! Тренерский штаб дал нам много информации по улучшению нашей игры. Новичков познакомили с принципами игры "Динамо" и философией тренера, чтобы мы понимали и чувствовали себя на футбольном поле как одно целое. После собрания мы прилетели в понедельник около полуночи, во вторник получили один день отдыха, а уже со среды приступили к полноценной подготовки к матчу с "Вересом".

- Во время сборов вам пришлось часто переезжать с места на место, как частая смена дислокации сказалась на подготовке?

- Да, мы переезжали довольно часто. В итоге за месяц сборов побывали в трех или четырех странах. Но это не так важно, главное - удалось сыграть контрольные матчи с соперниками хорошего уровня. Думаю, заложенный при летней подготовки фундамент поможет нам в течение сезона. Что касается частых переездов, то они никак не отразились на подготовке, поскольку мы и так работали под нагрузками.

- Какие ожидания от первого матча нового сезона с "Вересом"? Уже соскучились по официальным поединками?

- Очень соскучились. Каждая игра это праздник, а официальный матч - двойной праздник. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, чтобы удачным стартом положить хорошее начало всей последующей чемпионата.

- Что, на ваш взгляд, можно ожидать от соперника?

- У меня получилось немного посмотреть матч "Вереса" в первом туре против "Колоса", когда жители сыграли вничью 0:0. Достаточно прочная и сильная команда. В общем, скажу так: не только нам, но и всем командам будет очень непросто противостоять им в чемпионате.

- Какие в целом ваши ожидания от предстоящего сезона? Или "Динамо" по силам вновь выиграть все три отечественных трофеи?

- Не буду загадывать наперед, скажу только, что в "Динамо" всегда высокие цели на сезон во всех турнирах, в которых команда участвует.