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Караваев: Всем командам будет очень непросто противостоять Вересу
Игрок понимает, что легкой прогулки не будет
Фото: ФК Динамо
- Как поработали на сборах, с каким настроением вернулись в Киев?
- Поработали хорошо, настроение отличное! Тренерский штаб дал нам много информации по улучшению нашей игры. Новичков познакомили с принципами игры "Динамо" и философией тренера, чтобы мы понимали и чувствовали себя на футбольном поле как одно целое. После собрания мы прилетели в понедельник около полуночи, во вторник получили один день отдыха, а уже со среды приступили к полноценной подготовки к матчу с "Вересом".
- Во время сборов вам пришлось часто переезжать с места на место, как частая смена дислокации сказалась на подготовке?
- Да, мы переезжали довольно часто. В итоге за месяц сборов побывали в трех или четырех странах. Но это не так важно, главное - удалось сыграть контрольные матчи с соперниками хорошего уровня. Думаю, заложенный при летней подготовки фундамент поможет нам в течение сезона. Что касается частых переездов, то они никак не отразились на подготовке, поскольку мы и так работали под нагрузками.
- Какие ожидания от первого матча нового сезона с "Вересом"? Уже соскучились по официальным поединками?
- Очень соскучились. Каждая игра это праздник, а официальный матч - двойной праздник. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, чтобы удачным стартом положить хорошее начало всей последующей чемпионата.
- Что, на ваш взгляд, можно ожидать от соперника?
- У меня получилось немного посмотреть матч "Вереса" в первом туре против "Колоса", когда жители сыграли вничью 0:0. Достаточно прочная и сильная команда. В общем, скажу так: не только нам, но и всем командам будет очень непросто противостоять им в чемпионате.
- Какие в целом ваши ожидания от предстоящего сезона? Или "Динамо" по силам вновь выиграть все три отечественных трофеи?
- Не буду загадывать наперед, скажу только, что в "Динамо" всегда высокие цели на сезон во всех турнирах, в которых команда участвует.
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