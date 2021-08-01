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Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Чемпион начинает сезон
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо", пропустив матч первого тура, начинает регулярный сезон игрой против "Вереса". Символизм налицо - чемпион УПЛ против чемпиона Первой лиги. Команда Вирта неделю назад достаточно удачно стартовала в высшем дивизионе, не проиграв "Колосу". И, как все знают, аппетит приходит во время еды, а потому ровенчане захотят продолжить успешные выступления.
"Динамо" 19:30 "Верес"
Vbet-лига. 2-й тур
1 августа. Киев. НСК "Олимпийский"
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