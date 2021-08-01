Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Киевское "Динамо", пропустив матч первого тура, начинает регулярный сезон игрой против "Вереса". Символизм налицо - чемпион УПЛ против чемпиона Первой лиги. Команда Вирта неделю назад достаточно удачно стартовала в высшем дивизионе, не проиграв "Колосу". И, как все знают, аппетит приходит во время еды, а потому ровенчане захотят продолжить успешные выступления.

"Динамо" 19:30 "Верес"

Vbet-лига. 2-й тур

1 августа. Киев. НСК "Олимпийский"