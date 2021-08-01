  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Чемпион начинает сезон

Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо", пропустив матч первого тура, начинает регулярный сезон игрой против "Вереса". Символизм налицо - чемпион УПЛ против чемпиона Первой лиги. Команда Вирта неделю назад достаточно удачно стартовала в высшем дивизионе, не проиграв "Колосу". И, как все знают, аппетит приходит во время еды, а потому ровенчане захотят продолжить успешные выступления.

Читайте такжеДинамо - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.08.2021

"Динамо" 19:30 "Верес"

Vbet-лига. 2-й тур
1 августа. Киев. НСК "Олимпийский"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...