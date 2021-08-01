Пятов: Кто-то говорит, что я просто сижу и зарабатываю деньги

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поведал о деталях нового контракта с "горняками".

— Твой новый контракт не такой, как предыдущие. Ты сам называешь его мотивирующим. Тебе нужно играть, чтобы зарабатывать?

— Да, конечно. Кто-то говорит, что я просто сижу и зарабатываю деньги. Но я подписал новый контракт, чтобы играть, бороться за место в составе. Я сделаю максимум. Все от меня зависящее, чтобы принести клубу пользу.

— Контракт на два года. Ты держишь в уме мысль, что это последний твой контракт в карьере?

— От меня зависит. Буду ли я показывать уровень, буду ли готов. Здоровье есть, сила есть. Какие-то навыки притупляются, но нужно играть на своих сильных сторонах, – рассказал Пятов.