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Пятов: Кто-то говорит, что я просто сижу и зарабатываю деньги
Андрей прокомментировал свое новое соглашение с "Шахтером"
shakhtar.com
Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поведал о деталях нового контракта с "горняками".
— Твой новый контракт не такой, как предыдущие. Ты сам называешь его мотивирующим. Тебе нужно играть, чтобы зарабатывать?
— Да, конечно. Кто-то говорит, что я просто сижу и зарабатываю деньги. Но я подписал новый контракт, чтобы играть, бороться за место в составе. Я сделаю максимум. Все от меня зависящее, чтобы принести клубу пользу.
— Контракт на два года. Ты держишь в уме мысль, что это последний твой контракт в карьере?
— От меня зависит. Буду ли я показывать уровень, буду ли готов. Здоровье есть, сила есть. Какие-то навыки притупляются, но нужно играть на своих сильных сторонах, – рассказал Пятов.
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