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Пятов: Кто-то говорит, что я просто сижу и зарабатываю деньги

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Андрей прокомментировал свое новое соглашение с "Шахтером"

Пятов: Кто-то говорит, что я просто сижу и зарабатываю деньги

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поведал о деталях нового контракта с "горняками".

— Твой новый контракт не такой, как предыдущие. Ты сам называешь его мотивирующим. Тебе нужно играть, чтобы зарабатывать?

— Да, конечно. Кто-то говорит, что я просто сижу и зарабатываю деньги. Но я подписал новый контракт, чтобы играть, бороться за место в составе. Я сделаю максимум. Все от меня зависящее, чтобы принести клубу пользу.

— Контракт на два года. Ты держишь в уме мысль, что это последний твой контракт в карьере?

— От меня зависит. Буду ли я показывать уровень, буду ли готов. Здоровье есть, сила есть. Какие-то навыки притупляются, но нужно играть на своих сильных сторонах, – рассказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (7)
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Матч Футболович
01.08.2021 в 18:38
Хорош Пят. Человеческие качества - респект! Удачи и хорошего контракта.
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+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 18:28
Так і просрав свою карєру, не зігравши у Європі.
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+2
-4
kukarekin (Одесса)
01.08.2021 в 18:13
В человеческом плане Андрей хорош в отличии от кормильца, коноплянки и ярмолы
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+5
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 18:27
Гнида цей ляпов, така ж як і ти.
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+2
-5
kukarekin (Одесса)
01.08.2021 в 19:04
Чм&ошник
+1
0
Gafan777 (Каменка)
01.08.2021 в 19:06
Ну про тебя мы знаем и так, что ты гнида, а про Пятова не, не слышал, а ну ка подробнее?
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.08.2021 в 18:06
Это все твои завистники! Забей!
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+3
-4


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