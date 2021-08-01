Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Рассматривал ассистентов не только как профессионалов, но и как людей
Наставник "горняков" поделился мыслями насчет подбора помощников
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал как выбирает себе помощников в штаб.
— Расскажите о своем тренерском штабе, как он укомплектован, кто эти люди?
— Когда спрашивают о штабе, то я всегда отвечаю, что рассматривал их не только как профессионалов, но и как людей. Очень сложно найти людей с необходимыми и человеческими, и одновременно профессиональными качествами на достаточном уровне. Рискованно брать штаб своего друга, который ничего не знает о футболе, или же наоборот – взять профессионального человека, но который не очень как человек.
— Давиде Поссанцини следует за вами уже давно, вы вместе играли в "Брешии". В чем ценность таких коллег для вас?
— Давиде как моя душа. Он прекрасно знает и понимает все, что я делаю как тренер. Понимает мои мысли, он очень хороший человек, идеальный ассистент и профессионал. У нас разный характер, поэтому мы подходим друг другу идеально, – рассказал итальянец.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 56-я
- Пара Колоса не попадет в посев при жеребьевке плей-офф ЛК. Далее могут быть Тоттенхэм, Рома или Ренн
- Новый клуб Яремчука, победа Миная и провал Черноморца. Главные новости за 31 июля
- Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО