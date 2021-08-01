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Де Дзерби: Рассматривал ассистентов не только как профессионалов, но и как людей

Премьер-лига
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Наставник "горняков" поделился мыслями насчет подбора помощников

Де Дзерби: Рассматривал ассистентов не только как профессионалов, но и как людей

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал как выбирает себе помощников в штаб.

— Расскажите о своем тренерском штабе, как он укомплектован, кто эти люди?

— Когда спрашивают о штабе, то я всегда отвечаю, что рассматривал их не только как профессионалов, но и как людей. Очень сложно найти людей с необходимыми и человеческими, и одновременно профессиональными качествами на достаточном уровне. Рискованно брать штаб своего друга, который ничего не знает о футболе, или же наоборот – взять профессионального человека, но который не очень как человек.

— Давиде Поссанцини следует за вами уже давно, вы вместе играли в "Брешии". В чем ценность таких коллег для вас?

— Давиде как моя душа. Он прекрасно знает и понимает все, что я делаю как тренер. Понимает мои мысли, он очень хороший человек, идеальный ассистент и профессионал. У нас разный характер, поэтому мы подходим друг другу идеально, – рассказал итальянец.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Давиде Поссанцини
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Источник:
"Другой взгляд"

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