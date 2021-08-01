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Состав Динамо на игру против Вереса. Гармаш в нападении

Премьер-лига
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(1 голосов)

В центре обороны с первых минут выйдут Сирота и Попов

Состав Динамо на игру против Вереса. Гармаш в нападении

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В рамках 2-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет ровенский "Верес". Начало поединка - 19:30.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу обьявил стартовый состав своей команды на эту игру.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Караваев, Гармаш.

Запасные: Бойко, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Леднев, Родригес, Забарный, Кулач.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (9)
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AndrewGreen (Lviv)
01.08.2021 в 19:24
А де склад Вереса?Чи в нас чемп тільки для двох? Чим ваш сайт кращий за Павелка?
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.08.2021 в 19:21
Набрали столько нападающих, що выпускать приходится Гармаша.
Ответить
+2
-1
kravaserega (Kyiv)
01.08.2021 в 19:16
Неожиданный состав... Хотелось бы увидеть в нападении Шкурина
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.08.2021 в 18:57
А где же реклама сборной - Забавный? Столько сверхкрутых и дорогих напов, почему же Гармаша не поставить? )))))))))
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0
-8
СТОП крот (Киев)
01.08.2021 в 19:08
Чтобы обойти в чемпионате дунецкий обезьянник достаточно и Гармаша в нападении
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.08.2021 в 19:34
)))))))))))
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.08.2021 в 18:57
О, это шанс для Вереса)))!!!
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+1
-3
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
01.08.2021 в 19:00
Имеешь ввиду-шанс для Стахановца Непонятнооткуда?
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.08.2021 в 19:22
Арендупольца, не понятно для чего.
+1
-1


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