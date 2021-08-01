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Состав Динамо на игру против Вереса. Гармаш в нападении
В центре обороны с первых минут выйдут Сирота и Попов
fcdynamo.kiev.ua
В рамках 2-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет ровенский "Верес". Начало поединка - 19:30.
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу обьявил стартовый состав своей команды на эту игру.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Попов, Тымчик, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Караваев, Гармаш.
Запасные: Бойко, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Леднев, Родригес, Забарный, Кулач.
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Комментарии (9)
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AndrewGreen (Lviv)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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kravaserega (Kyiv)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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СТОП крот (Киев)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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simargl (Чернигов)
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
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