ФК Мариуполь - Десна 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче второго тура УПЛ черниговская "Десна" на выезде обыграла "Мариуполь" - 2:1. Счет в поединке на 65-й минуте встречи открыл форвард "моряков" Андрей Кулаков. Подопечные Александра Рябоконя быстро ответили и сравняли - гол забил Филипп Будковский. Победный гол "Десны" вышел неоднозначным - Денис Безбородько пребывал в офсайде, но без ВАР не было возможности пересмотреть момент.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Денис Романов (Днепр), Денис Сердюк (Полтава)

ФК Мариуполь - Десна 1:2

Голы: Андрей Кулаков 65 - Филипп Будковский 71, Денис Безбородько 90+2