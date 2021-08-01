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ФК Мариуполь - Десна 1:2. Обзор матча и видео голов
Неоднозначная победа черниговчан
Фото: Анатолій Спиця
В матче второго тура УПЛ черниговская "Десна" на выезде обыграла "Мариуполь" - 2:1. Счет в поединке на 65-й минуте встречи открыл форвард "моряков" Андрей Кулаков. Подопечные Александра Рябоконя быстро ответили и сравняли - гол забил Филипп Будковский. Победный гол "Десны" вышел неоднозначным - Денис Безбородько пребывал в офсайде, но без ВАР не было возможности пересмотреть момент.
Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Денис Романов (Днепр), Денис Сердюк (Полтава)
Голы: Андрей Кулаков 65 - Филипп Будковский 71, Денис Безбородько 90+2
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