Маркевич: Просто не понимаю, за что мстить Мариуполю?

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение от черниговской "Десны" в матче 2-го тура УПЛ.

"Учитывая то, что мы играли в меньшинстве – играли неплохо. Также нужно учитывать температуру, очень жарко. Это на руку команде, которая играет в большинстве. Защищаться и отрабатывать за парня, которого удалили – тяжело.

Удачно контратаковали и довольно конструктивно выходили из-под прессинга. На замену выходили совсем молодые парни, у которых нет опыта, чтобы выдерживать такое давление. Мы знали, на что шли. С каждым матчем они будут расти психологически и физически.

Я не сильно критиковал Кащука за удаление. Это даже не критика была, а просто подсказка, чтобы не делал глупостей и держал себя в руках. Так это Кащук, который для нас уже опытный игрок и даже он не выдерживает такие вещи. Это нормально. Это неотъемлемая часть роста футболиста. Легче всего напихать футболисту, но это неправильно.

На счет мести за прошлый матч. Это не совсем хорошая вещь мстить кому-то. Только забирает твою энергию. Я просто не понимаю, за что мстить "Мариуполю"?. Это смешно. Что поделаешь. Если действительно пропустили из офсайда, то выйдем из этой ситуации с высоко поднятой головой", – рассказал Маркевич.