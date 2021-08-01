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Маркевич: Просто не понимаю, за что мстить Мариуполю?

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник азовцев подвел итоги поражения от команды Рябоконя

Маркевич: Просто не понимаю, за что мстить Мариуполю?

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение от черниговской "Десны" в матче 2-го тура УПЛ.

"Учитывая то, что мы играли в меньшинстве – играли неплохо. Также нужно учитывать температуру, очень жарко. Это на руку команде, которая играет в большинстве. Защищаться и отрабатывать за парня, которого удалили – тяжело.

Удачно контратаковали и довольно конструктивно выходили из-под прессинга. На замену выходили совсем молодые парни, у которых нет опыта, чтобы выдерживать такое давление. Мы знали, на что шли. С каждым матчем они будут расти психологически и физически.

Я не сильно критиковал Кащука за удаление. Это даже не критика была, а просто подсказка, чтобы не делал глупостей и держал себя в руках. Так это Кащук, который для нас уже опытный игрок и даже он не выдерживает такие вещи. Это нормально. Это неотъемлемая часть роста футболиста. Легче всего напихать футболисту, но это неправильно.

На счет мести за прошлый матч. Это не совсем хорошая вещь мстить кому-то. Только забирает твою энергию. Я просто не понимаю, за что мстить "Мариуполю"?. Это смешно. Что поделаешь. Если действительно пропустили из офсайда, то выйдем из этой ситуации с высоко поднятой головой", – рассказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Остап Маркевич
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Источник:
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
01.08.2021 в 20:35
за ШД а гол забили с авсайта
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
01.08.2021 в 20:32
Думаю, что Рябоконь под словом "месть" имел ввиду реванш.
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+1
-1
Джин Тоник (R)
01.08.2021 в 20:16
Вы фарм клуб.Без цели вообще.Вы не даете сборной игроков,не продаете никого.Такое к вам и отношение.Желаю вылететь вместе с Черноморцем в первую лигу.Хватит таких команд в УПЛ.Пусть кротовские обкатываються в пердыве.
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0
-3


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