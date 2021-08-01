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Рябоконь: Кто был героем матча с Мариуполем в прошлом году? Отомстили и забыли
Наставник "Десны" подвел итоги матча с азовцами
Фото: ФК Десна
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал
"Непростая игра. В первую очередь сказалось время начало игры – 17.00. Ребятам было жарко, причем даже в тени. Нужно было потерпеть и в нужный момент решить судьбу матча.
Там, где нужно было пробивать или делать прострел – передерживали мяч. В целом контролировали игру, но допускали контратаки соперника. Знали о том, что "Мариуполь"скоростная команда.
У Цымбалюка, возможно, мышечная травма. Решили перестраховаться и заменить его. Жук неудачно вошел в игру, поэтому сделали обратную замену. Впереди не добавил и в обороне надежнее не стало. Пришлось сделать перестановки и выпустить атакующих игроков, чтобы попытаться выиграть.
Не видел, забил Безбородько из офсайда или нет. Может быть какой-то минимальный был. Я вспоминаю игру прошлого сезона в Мариуполе. Вспомните, кто был главным героем матча, который многое значил для нас. Отомстили и забыли", – расcказал наставник черниговчан.
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