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Попов получил травму колена в первом тайме с Вересом
Вместо Дениса на поле вышел Илья Забарный
Фото: Александр Приходько
В рамках 2-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет ровенский "Верес".
На 34-й минуте встречи центральный защитник "бело-синих" Денис Попов получил травму левого колена и был вынужден покинуть поле - центрбэка заменил Илья Забарный. Повреждение произошло в результате столкновения с форвардом "Вереса" Михаилом Сергейчуком.
Попов стал автором первого гола команды Мирчи Луческу в этой игре - Денис поразил ворота гостей после передачи Караваева.
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Комментарии (2)
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Tasha (Киев)
01.08.2021 в 21:06
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karpatoman (Львів)
01.08.2021 в 20:44
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