Попов получил травму колена в первом тайме с Вересом

В рамках 2-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет ровенский "Верес".

На 34-й минуте встречи центральный защитник "бело-синих" Денис Попов получил травму левого колена и был вынужден покинуть поле - центрбэка заменил Илья Забарный. Повреждение произошло в результате столкновения с форвардом "Вереса" Михаилом Сергейчуком.

Попов стал автором первого гола команды Мирчи Луческу в этой игре - Денис поразил ворота гостей после передачи Караваева.