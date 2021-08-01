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Попов получил травму колена в первом тайме с Вересом

Премьер-лига
(1 голосов)

Вместо Дениса на поле вышел Илья Забарный

Попов получил травму колена в первом тайме с Вересом

Фото: Александр Приходько

Новина українською

В рамках 2-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет ровенский "Верес".

На 34-й минуте встречи центральный защитник "бело-синих" Денис Попов получил травму левого колена и был вынужден покинуть поле - центрбэка заменил Илья Забарный. Повреждение произошло в результате столкновения с форвардом "Вереса" Михаилом Сергейчуком.

Попов стал автором первого гола команды Мирчи Луческу в этой игре - Денис поразил ворота гостей после передачи Караваева.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Денис Попов
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Комментарии (2)
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Tasha (Киев)
01.08.2021 в 21:06
Что ж он такой стеклянный
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karpatoman (Львів)
01.08.2021 в 20:44
Шо? Апять? :(
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