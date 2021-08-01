  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Плюс два для Десны от арбитров. Гол Безбородько из офсайда, после удара Селина мяч линию не пересек
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Плюс два для Десны от арбитров. Гол Безбородько из офсайда, после удара Селина мяч линию не пересек

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Разобраться помог судейский эксперт Мирослав Ступар

Плюс два для Десны от арбитров. Гол Безбородько из офсайда, после удара Селина мяч линию не пересек

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство матча УПЛ "Мариуполь" - "Десна", в котором были удаление, гол из офсайда, а также спорный момент, когда мяч едва не пересек линию ворот.

Мирослав Иванович говорит, что арбитр в поле Ярослав Козык судил нормально, но ассистент Денис Романов подвел судью, прозевав очевидный момент из офсайда. Денис Безбородько на 90+2-й минуте получил передачу под голевой удар из положения "вне игры", а ассистент не поднял флажок. Хотя эпизод не был сложным или неочевидным.

Плюс два для Десны от арбитров. Гол Безбородько из офсайда, после удара Селина мяч линию не пересек - изображение 1

Скриншот - ТК "Футбол 1"

Что касается других эпизодов, то претензий к арбитру в поле у Ступара нет.

- Козык судил нормально. Справедливо удалил Кащука, который сначала сфолил против Тотовицкого, а затем – против Калитвинцева. Много эмоций и агрессии. Пересек ли мяч линию ворот после удара Селина? Скорее нет, чем да. По крайней мере, нереально определить это без системы Hawk-Eye. Здесь даже не помог бы ВАР, не говоря уже об ассистенте. Поэтому эпизод нельзя характеризовать как ошибку рефери, - сказал эксперт.

В итоге "Десна" победила "Мариуполь" 2:1 и набрала шесть очков после двух туров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kanoist (мариуполь)
01.08.2021 в 21:45
Заколебали судейство,был на стадионе,все видел четко,офсайд был....слов нет!
Ответить
0
0
surzhik (Чернігів)
01.08.2021 в 20:42
В момент першої передачі офсайду не було, а чітко чи був дотик Тотовицького не зрозуміло
Ответить
0
0
Emperor71 (Чернігів)
01.08.2021 в 20:29
Дуже цікавий заголовок від редакції, Ступар сказав зовсім по іншому,але домалювали. Хтось там в редакції випрошує жовту за симуляцію.
Ответить
+3
-1
Лекарь (село Дарница)
01.08.2021 в 20:26
А мне кажется, что ассистент никак не мог увидеть касание мяча игроком Десны. Ассистент посчитал, что мяч попал к Безбородько напрямую, а тогда не было бы оффсайда. Это именно главный арбитр должен был увидеть, вот это минимальное касание. На самом деле, момент очень сложный. Почему нет ВАР? Потому что...
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...