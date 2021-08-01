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Плюс два для Десны от арбитров. Гол Безбородько из офсайда, после удара Селина мяч линию не пересек
Разобраться помог судейский эксперт Мирослав Ступар
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство матча УПЛ "Мариуполь" - "Десна", в котором были удаление, гол из офсайда, а также спорный момент, когда мяч едва не пересек линию ворот.
Мирослав Иванович говорит, что арбитр в поле Ярослав Козык судил нормально, но ассистент Денис Романов подвел судью, прозевав очевидный момент из офсайда. Денис Безбородько на 90+2-й минуте получил передачу под голевой удар из положения "вне игры", а ассистент не поднял флажок. Хотя эпизод не был сложным или неочевидным.
Скриншот - ТК "Футбол 1"
Что касается других эпизодов, то претензий к арбитру в поле у Ступара нет.
- Козык судил нормально. Справедливо удалил Кащука, который сначала сфолил против Тотовицкого, а затем – против Калитвинцева. Много эмоций и агрессии. Пересек ли мяч линию ворот после удара Селина? Скорее нет, чем да. По крайней мере, нереально определить это без системы Hawk-Eye. Здесь даже не помог бы ВАР, не говоря уже об ассистенте. Поэтому эпизод нельзя характеризовать как ошибку рефери, - сказал эксперт.
В итоге "Десна" победила "Мариуполь" 2:1 и набрала шесть очков после двух туров.
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