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Ворвались. Динамо - Верес 4:0

Премьер-лига
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(2 голосов)

Уверенный старт чемпиона в УПЛ

Ворвались. Динамо - Верес 4:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" арендовало форварда московского ЦСКА Илью Шкурина.

"Динамо" подписало форварда словацкого ДАК-1904 Эрика Рамиреса.

"Динамо" усилилось лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона Владиславом Кулачем.

Вроде бы из трёх предыдущих предложений следует, что вместо травмированного Артёма Беседина в атаке должен выйти кто-то из нападающих, но Мирча Луческу решил, что место на острие заслужил хавбек Денис Гармаш. Но уже ход первого тайма показал, что разница в классе между соперниками была столь велика, что вперёд можно было ставить даже Караваева.

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Кстати, об Александре. Он сегодня вышел на позиции Цыганкова и за 45 минут, которые ему доверил Мирча Луческу, принял участие в двух голах своей команды. Нет, правый латераль/вингер киевлян не делал чего-то невероятного, однако без него голов точно не было бы. В первом случае украинский сборник на ближней штанге подачу углового продлил вглубь, а Попов переправил снаряд в сетку. После "Кара" от лицевой отдал чуть назад на Тымчика, тот подал, а Гармаш замкнул.

Два этих эпизода вместились в шесть стартовых минут игры. "Верес" был просто в шоке от такого дебюта. В первые секунды "народные" даже пытались немного поатаковать, однако каких-то проблем - хотя бы проблемок - Бущану создать не удалось. Да какие проблемы: там бы по воротам пробить, а впервые в направлении створа киевской рамки мяч полетел после часа игры. Не попадут в статистические данные удар гостей в штангу и гол Махнева. Всё просто: за секунду до этого дважды фиксировались "вне игры". Офсайдный гол стал первым ударом "Вереса" сегодня в створ, но и его отменили.

Резким переходом от двух первых голов "динамовцев" к концу часа мы упустили третий гол. Он пришёл после перехвата Миколенко на своей половине и контратаки центром от Андриевского, пас чуть правее на Тымчика, Александр подрабатывает и метров с восьми бьёт мимо вратаря.

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В перерыве оба наставника на двоих провели шесть замен. От Луческу, следившего за игрой с трибун, такая активность выглядела немного неожиданно, а Вирт, понятно, хотел что-то поменять, чтобы дело не дошло до абсолютного позора. Проблема только в том, что сегодня "Динамо" было королём на поле НСК и именно чемпион решал, как должна идти игра.

Даже замены не повлияли на общую интенсивность игры от "бело-синих". Команда всё так же бежала вперёд и всё так же пыталась нагнетать у чужих ворот. Однако остроты было немного: дальний удар Сидорчука с добиванием дебютанта Кулача был едва ли не единственным эпизодом, который стоит вашего внимания.

И всё же второй тайм без легитимного гола не остался. Его забил один из главных претендентов на роль лучшего бомбардира в истории киевского клуба по реализованным пенальти Виктор Цыганков. На нём нарушил правила прямо на лицевой линии Немчанинов, сам пострадавший "точку" без проблем реализовал.

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Сегодня очень много внимания в отчёте уделено "Динамо". Нет, это не показатель статусности одних и других. Просто "Вереса" сегодня на поле мы не увидели. Реквизит в театре другого актёра. Это грубо, соглашусь. Но на данный момент "народный клуб" показал, что не готов сражаться с нашими лидерами хотя бы минут пять. В прошлом сезоне роль реквизита выполнял "Минай". Так что это знамя переходящее. Возможно, к концу чемпионата что-то изменится.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Динамо - Верес 4:0
Голы: Денис Попов 4, Денис Гармаш 6, Александр Тымчик 42, Виктор Цыганков 86 (пен.)
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов (Илья Забарный 34), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Жерсон Родригес 46), Виталий Миколенко, Александр Андриевский (Сергей Сидорчук 46), Денис Гармаш (Владислав Кулач 62), Александр Караваев (Виктор Цыганков 46), Александр Тымчик, Виталий Буяльский, Александр Сирота
Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 46), Роман Гончаренко (Дмитрий Махнев 62), Геннадий Пасич, Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Дахновский 46), Никита Полюлях (Сергей Панасенко 46), Роберт Гегедош (Михаил Гечев 56)
Предупреждение: Дмитрий Немчанинов 85

Фото - Александр Приходько

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (31)
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Dimka26 (Чернигов)
01.08.2021 в 21:45
Верес вообще мертвый. Один из кандидатов на вылет.
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+1
0
andy1973 (Рівне)
01.08.2021 в 21:47
Це вже після другого туру видно? А хто ще серед кандидатів на вашу думку?
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0
0
volhvv (Киев)
01.08.2021 в 21:45
циганков = селезнёв - второй сраный бомбардир - пенальтист на чужих заслугах
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+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
01.08.2021 в 21:46
Цыганков сам заработал пенальти.
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+1
-1
andy1973 (Рівне)
01.08.2021 в 21:46
Це суддя його заробив))
+1
0
volhvv (Киев)
01.08.2021 в 21:43
что они из себя представляют мы увидели на евро - а кто не увидел - очки купите
Ответить
+1
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
01.08.2021 в 21:41
Поздоровляю Динамо. Молодці.
Ответить
+2
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:39
Легкая победа!!Удачи Генку!!
Ответить
+3
-4
FC Energy (Новая Каховка)
01.08.2021 в 21:39
От ты кончене
Ответить
+3
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:40
Брысь в камыши кончита
+2
-3
aleks68
01.08.2021 в 21:40
недоношенный долб....б
Ответить
+3
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:41
Очень рад познакомится с конченным долпойопом,а по папке как?
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.08.2021 в 21:36
Відчуваю Смоктар знову відсмокче на 46 000 000є.
Ответить
+4
-8
aleks68
01.08.2021 в 21:39
подотрись и не гавкай чмо
Ответить
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
01.08.2021 в 21:35
Пенальки были?
Ответить
+2
-6
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:36
Были,сегодня ночью всем даунецким педриньям по одному пенальти вставили!
Ответить
+1
-4
avatar
ascent (Луксор)
01.08.2021 в 21:39
А Цыганков пальчиком на бяку показывал или просто громко плакал?
+3
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:39
Нет,только Степаненко за судьей бегал 10 минут
0
-4
aleks68
01.08.2021 в 21:41
придурок прикрой вонючее хлебало
+2
-1
Джин Тоник (R)
01.08.2021 в 21:35
Вот Динамо красава!Настоящий Укранский клуб.4 гола от украинцев.А у ФК Педриньо украинцы забьют 4 гола только за весь сезон.ДК Чемпион!Классная игра. Верес любительский клуб.Пасы в никуда.Очень слабые для УПЛ.Ждем их вылет в конце сезона.
Ответить
+1
-6
aleks68
01.08.2021 в 21:42
любитель отлизать не тявкай
Ответить
+2
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:35
Тымчик вообще отличный матч провёл!!!!
Ответить
+2
-5
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:34
Бущан,Попов и Забарный будущее Украины!!! Только без травм ребята!
Ответить
+2
-7
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
01.08.2021 в 21:32
С почином . так держать !!! ( а Кулач ни че так . думал о нем хуже )
Ответить
+3
-4
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
01.08.2021 в 21:45
ооо мохнорылые с нор повылазили . минусят .подгорает . приятно ))))
Ответить
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:31
Тренировка с повышенной ответственностью
Ответить
+2
-4
avatar
andyqd (Сан Хосе)
01.08.2021 в 21:30
Верес так и остался клубом уровня 1 лиги
Ответить
+3
-2
andy1973 (Рівне)
01.08.2021 в 21:46
Який рівень ви передрікаєте Динамо у Лізі Чемпіонів?
Ответить
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.08.2021 в 21:26
Лучший клуб Украины Динамо-на классе!
Ответить
+5
-6
sasha_lv (Львів)
01.08.2021 в 21:30
Без питань
Ответить
+1
-5
aleks68
01.08.2021 в 21:43
убогий полечи голову
Ответить
+1
-1


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