Ворскла - Рух 2:0. Максимов держит удар

Состояние "Ворсклы" после поражения в Лиге конференций откровенно вызывало волнение. В истории более чем достаточно примеров, когда команды разваливаются после неудач на международной арене. Почему-то была уверенность, что Юрий Максимов прибегнет к широкой ротации, учитывая физическую и психологическую усталость основного состава. Но тренер решил иначе - он дал возможность тем игрокам, которые уступили КуПС, искупить вину перед болельщиками. Хотя совсем без изменений не обошлось.

Впервые в новом сезоне "Ворскла" сыграла с двумя центрбеками в центре - на скамейке запасных остался Бондаренко. Вместо него в опорной зоне действовал Челядин рядом с Пуцлиным. Интересная роль досталась Скляру - формально он должен был закрывать правый фланг атаки, но по факту Александр действовал по всему фронту. Собственно, и Тилль с Кане постоянной менялись позициями, зачастую в глубину опускался номинальный форвард Степанюк. Линию защиты перед Ризныком сформировали Пердута, Чеснаков, Тамм и Якубу (справа налево).

Главный тренер "Руха" после поражения от "Металлиста 1925" экспериментировал значительно больше. Достаточно неожиданно на скамейке запасных остался Федорчук - в центре поля действовал треугольник Мартынюк - Карасюк - Притула. Климчук сместился с фланга атаки в центр, тогда как слева играл Орест Кузык. Борячук соответственно место в основе потерял. Если в центре защиты остались Билый и Дидык, то фланги обороны Федык изменил полностью - на этот раз вышли Лях и Сыч.

Добрых полчаса первого тайма прошли абсолютно пресно и неинтересно. "Ворскла" попыталась играть первым номером и это у нее традиционно не получилось. "Рух", помня урок первого тура, действовал в защите дисциплинированно и шансов сопернику не оставлял. Единственное, что можно вспомнить - пара подач со стандартов, но ни Чеснаков, ни Билый попасть по мячу не смогли (Максим еще штрафной бил с перспективной позиции, но не попал).

Тем не менее, "Рух" стал смелее, и это сыграло с ним злую шутку. Поскольку "Ворскла" сразу начала использовать попытки львовян идти в атаку. Собственно, контрвыпад полтавчан на 28-й минуте, который сорвал Дидык, начал серию угловых, что едва не привели к голу. Сначала Тилль бил метров с 12-ти - спас защитник, который подставился под мяч. Затем дважды бьет Кане, после второго удара мяч улетает на линию штрафной, откуда мощно слета пробивает Пердута - совсем рядом со штангой.

Всего в первом тайме "Ворскла" выполнила восемь угловых, но забила с игры благодаря отличному паса через полполя от Пуцлина. Хорват от центральной линии забросил в штрафную "Руха" на Степанюка, тот пятой оставил мяч Кане, который оказался перед Бандурой. Переиграть голкипера Ибрагиму не удалось, но мяч отлетел в сторону, куда как раз устремился Скляр - оставалось с метра попасть в пустые ворота. Это была 42 минута, а на 45-й Александр едва не оформил дубль, если бы попал в ворота, пробивая головой метров с четырех после подачи Кане.

Второй тайм получился более интересным. В первую очередь благодаря тому, что "Рух" сыграл активнее впереди, по крайней мере, в первые 20 минут. Понятно, что у львовян другого выбора не было, ведь они уступали в счете. Иван Федык решил не тянуть с заменами и еще в перерыве выпустил Федорчука, Альваренгу и Ориховского. Хотя воротам Ризныка угрожали футболисты, которые действовали с первых минут. Бойчуку не хватило точности, а Климчук не смог замкнуть прострел с фланга.

И вот, когда казалось, что "Рух" постепенно увеличивает давление, львовяне привезли себе гол. Опытный Билый не смог выбить мяч под прессингом полтавчан, Бандура бросился спасать ситуацию, но Степанюк успел заблокировал удар голкипера. Мяч отлетел к Тиллю, тот перебросил Бандуру и тот же Степанюк расстрелял пустые ворота.

"Рух" мог уберечь интригу, если бы свой момент почти сразу после второго пропущенного гола реализовал Бойчук. Классный разрезной пас Богдану отдал Мартынюк, но правый вингер "львовян" не смог попасть в ворота "Ворсклы", пробивая по диагонали. После этого "Ворскла" перешла на игру вторым номером и стала раз за разом ловить соперника на контратаках. Единственное, чего не хватало хозяевам - это последнего паса и удара. Хотя на 68-й минуте Йонас Тамм после розыгрыша штрафного мог поставить точку. Тилль сбросил мяч защитнику, тот оказался перед воротами, но удар у него получился неуклюжим - мяч попал в штангу.

Собственно, если не считать многочисленных полумоментов полтавчан, это был последний акцентированный шанс забить мяч одной из команд. "Ворскла" доказала, что ее не стоит списывать со счетов и неудача на международной арене не выбила ее из колеи. "Рух" откровенно разочаровал - три удара за игру и ни одного в рамку, что может быть красноречивее? После двух туров команда Федыка оказывается среди команд, которые не набрали ни одного очка.

Украинская Премьер-лига. Второй тур

1 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Бутовского

"Ворскла" - "Рух" 2:0

Голы: Скляр 42, Степанюк 60

"Ворскла": Ризнык - Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу - Пуцлин (Вакула 79), Челядин - Скляр, Тилль (Луизао 83), Кане (Пешич 84) - Степанюк (Даниил Кравчук 90 + 1)

Тренер: Юрий Максимов

"Рух": Бандура - Сыч (Альваренга 46), Дидык, Билый, Лях - Мартынюк, Карасюк (Ориховский 46) - Бойчук, Притула (Федорчук 46), Кузык (Кондраков 74) - Климчук (Борячук 62)

Тренер: Иван Федык

Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Предупреждения: Скляр 26 - Мартынюк 21 Билый 57, Федык 57, Дидык 67