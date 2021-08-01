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Кулач дебютировал за Динамо в матче с Вересом

Премьер-лига
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Влад вышел вместо Гармаша и отыграл 28 минут

Кулач дебютировал за Динамо в матче с Вересом

фото - ФК Динамо

Новина українською

В матче 2-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома разгромило ровенский "Верес" со счетом 4:0.

Во втором тайме на поле появился Владислав Кулач - форвард заменил Дениса Гармаша на 62-й минуте встречи. Эта игра стала первой официальной для 28-летнего игрока в футболке столичной команды.

Напомним, Кулач перешел в стан динамовцев этим летом из полтавской "Ворсклы".

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
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