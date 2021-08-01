Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кулач дебютировал за Динамо в матче с Вересом
Влад вышел вместо Гармаша и отыграл 28 минут
фото - ФК Динамо
В матче 2-го тура УПЛ киевское
Во втором тайме на поле появился Владислав Кулач - форвард заменил Дениса Гармаша на 62-й минуте встречи. Эта игра стала первой официальной для 28-летнего игрока в футболке столичной команды.
Напомним, Кулач перешел в стан динамовцев этим летом из полтавской "Ворсклы".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 56-я
- Репутационные риски и финансовый вопрос. Известны вероятные причины решения Шевченко
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 01.08.2021
- Луческу определился с будущим Кулача в Динамо - СМИ
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...