Кулач дебютировал за Динамо в матче с Вересом

В матче 2-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома разгромило ровенский "Верес" со счетом 4:0.

Во втором тайме на поле появился Владислав Кулач - форвард заменил Дениса Гармаша на 62-й минуте встречи. Эта игра стала первой официальной для 28-летнего игрока в футболке столичной команды.

Напомним, Кулач перешел в стан динамовцев этим летом из полтавской "Ворсклы".