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Луческу смотрел за матчем против Вереса с вип-ложи
У наставник "Динамо" простуда
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 2-го тура чемпионата Украины киевское
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу не присуствовал на скамейке запасных во время матча, а смотрел за поединком с вип-ложи НСК "Олимпийский". Причина: у наставника динамовцев простуда.
Скриншот с трансляции "2+2"
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Комментарии (1)
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Serhio79 (Kyiv)
01.08.2021 в 23:18
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