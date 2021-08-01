Луческу смотрел за матчем против Вереса с вип-ложи

В матче 2-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" уверенно обыграло ровенский "Верес" со счетом 4:0.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу не присуствовал на скамейке запасных во время матча, а смотрел за поединком с вип-ложи НСК "Олимпийский". Причина: у наставника динамовцев простуда.

Скриншот с трансляции "2+2"