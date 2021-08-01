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Луческу смотрел за матчем против Вереса с вип-ложи

Премьер-лига
(2 голосов)

У наставник "Динамо" простуда

Луческу смотрел за матчем против Вереса с вип-ложи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 2-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" уверенно обыграло ровенский "Верес" со счетом 4:0.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу не присуствовал на скамейке запасных во время матча, а смотрел за поединком с вип-ложи НСК "Олимпийский". Причина: у наставника динамовцев простуда.

Луческу смотрел за матчем против Вереса с вип-ложи - изображение 1
Скриншот с трансляции "2+2"
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Serhio79 (Kyiv)
01.08.2021 в 23:18
А хто поруч із ним? Не впізнаю...
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