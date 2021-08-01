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Динамо - Верес 4:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(3 голосов)

Разгром с Луческу на трибуне

Динамо - Верес 4:0. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 2-го тура чемпионата Украины команда Мирчи Луческу разобралась с подопечными Юрия Вирта. Киевляне дважды расписались в воротах ровенской команды уже за первые 6 минут - голами отметились Денис Попов и Денис Гармаш. Под занавес первого тайма фланговый защитник "бело-синих" Александр Тымчик отметился забитым мячем, а в концовке поединка вингер Виктор Цыганков реализовал пенальти и довел счет до разгромного. Чемпион прошлой кампании уверенно стартует в сезоне 2021/22.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Динамо - Верес 4:0
Голы: Денис Попов 4, Денис Гармаш 6, Александр Тымчик 42, Виктор Цыганков 86 (пен.)

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
01.08.2021 в 23:46
Я хоча і іграв у футбол но не знаю як считається опфсайд. Як по мені то офсайду не було.
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