Динамо - Верес 4:0. Обзор матча и видео голов

В матче 2-го тура чемпионата Украины команда Мирчи Луческу разобралась с подопечными Юрия Вирта. Киевляне дважды расписались в воротах ровенской команды уже за первые 6 минут - голами отметились Денис Попов и Денис Гармаш. Под занавес первого тайма фланговый защитник "бело-синих" Александр Тымчик отметился забитым мячем, а в концовке поединка вингер Виктор Цыганков реализовал пенальти и довел счет до разгромного. Чемпион прошлой кампании уверенно стартует в сезоне 2021/22.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Динамо - Верес 4:0

Голы: Денис Попов 4, Денис Гармаш 6, Александр Тымчик 42, Виктор Цыганков 86 (пен.)