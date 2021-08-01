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Ворскла - Рух 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Реабилитация за еврокубки

Ворскла - Рух 2:0. Обзор матча и видео голов

фото - ФК Ворскла (Полтава)

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Команда Юрия Максимова сумела реабилитироваться за поражение от "КуПС" в квалификации Лиги конференций и обыграла львовский "Рух" со счетом 2:0. Голами в составе полтавской команды отметились Скляр и Степанюк.

Украинская Премьер-лига. Второй тур

1 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Бутовского

"Ворскла" - "Рух" 2:0

Голы: Скляр 42, Степанюк 60

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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