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Ворскла - Рух 2:0. Обзор матча и видео голов
Реабилитация за еврокубки
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Команда Юрия Максимова сумела реабилитироваться за поражение от "КуПС" в квалификации Лиги конференций и обыграла львовский "Рух" со счетом 2:0. Голами в составе полтавской команды отметились Скляр и Степанюк.
Украинская Премьер-лига. Второй тур
1 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Бутовского
Голы: Скляр 42, Степанюк 60
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