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Андриевский: Луческу просит, чтобы мы особое внимание уделяли угловым
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ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский прокомментировал
- Два быстрых забитых мяча облегчили задачу?
- Конечно, быстрые голы всегда помогают. Уже к 6-й минуте счет был 2:0, и стало намного легче. В принципе, нам сегодня игра давалась. Многое получалось, плюс добились положительного результата.
- Голы были довольно схожи с теми, которые забивались на сборах. Можно сказать, что сегодняшние голевые комбинации – это то, над чем работали летом?
- Да, главный тренер просит, чтобы мы особое внимание уделяли угловым, были более сконцентрированными, завершали их ударами по воротам. В частности, он нам привел статистику, что до его прихода мы не могли забить после более сотни выполненных угловых ударов.
- В эпизоде с забитым мячом Караваев оказался в том месте неспроста, сбрасывая тебе мяч?
- Да, он хорошо работает в этой позиции – маленький, его никто не видит (смеется).
- С чем связаны сразу три замены в перерыве? Это игровая практика для большего количества футболистов?
- Мистер сразу сказал, что будет давать всем играть, и чтобы все были готовы в любой момент выйти на поле.
- Первый матч на "Олимпийском" перед родными болельщиками, в новой форме. Какие от этого всего впечатления?
- Супер, мы этого очень давно ждали. Приятно было видеть столько болельщиков, которые активно поддерживали нас. Спасибо им большое, мы это ценим и будем стараться радовать их своими результатами.
- Новая домашняя форма не чисто белая, и это что-то новенькое для "Динамо"…
- Да, новенькое, и я скажу, что она одна из лучших за последние года четыре. С каждым годом для нас форму делают все лучше и лучше. Лично мне очень нравится.
- Впервые для "Динамо" был разработан уникальный дизайн формы. С футболистами как-то советовались, может, предлагали какие-то варианты и спрашивали вашего мнения?
- Может, кому-то и предлагали, но я в данном обсуждении не участвовал.
- Впереди товарищеский матч с "Фенербахче" в Стамбуле. Можно его назвать подготовкой к выступлению в Лиге чемпионов?
- Думаю, такой поединок организован, чтобы мы привыкали играть по два матча в неделю. Солидный соперник, и проверим свои силы на их фоне. Будет интересно.
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