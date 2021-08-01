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Вирт: Динамо играет в ЛЧ, Верес год назад играл во Второй лиге

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник ровенской команды высказался после фиаско в Киеве

Вирт: Динамо играет в ЛЧ, Верес год назад играл во Второй лиге

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрия Вирт поделился мыслями после разгромного поражения от киевского "Динамо" в матче 2-го тура УПЛ.

- Прежде всего, хочу поздравить "Динамо" с победой. Знаю, что Мирча Луческу немного приболел, поэтому желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Об игре можно сказать, что она была закрыта после двух пропущенных до 6-й минуты голов. Думаю, что мы начали игру очень плохо. Не хватало концентрации, проиграли борьбу после двух подач и позволили "Динамо" легко забить два мяча.

Конечно, потом пытались отыграться, но было очень трудно. Легко теряли мячи, тратили много сил из-за большого количества беговой работы. Есть над чем работать, потому что контроль мяча должен быть лучше.

Мы сегодня играли против чемпиона страны. Видим, к чему нужно стремиться. Уровень нашей команды и футболистов, конечно, гораздо ниже. Но мы не имеем права так легко пропускать мячи. Поэтому проведем анализ. Мы сегодня проиграли битву. Видим уровень чемпиона и уровень УПЛ. Нам нужно еще много над чем работать, но есть и очень хорошие моменты. Их надо улучшать, а ошибки, которых было немало, исправлять.

- По вашему мнению, это "Динамо" сегодня было таким сильным или у "Вереса" не пошла игра?

- "Динамо" - сама по себе сильная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Мы же год назад играли во второй лиге. С тех пор остались практически те же футболисты. Конечно, класс игроков на поле сегодня был разный. Сегодня и киевляне показали хорошую игру, много комбинировали. Но хотелось бы, чтобы и мы лучше работали с мячом. У нас было много брака в элементарных ситуациях в центре поля, после чего приходилось тратить немало усилий, чтобы забрать мяч.

Конечно, киевское "Динамо" сейчас даже не на одну, а на три головы сильнее нас. Победа соперника заслуженная. На сегодняшний день мы находимся на разных планетах. Поэтому есть к чему стремиться.

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В статье: Юрий Вирт Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
01.08.2021 в 23:43
а зачем вы выходите в УПЛ?Получать 4 гола?
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