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Помощник Луческу: У Вербича травма зажила и появилась другая. Попова ждет медосмотр

Премьер-лига
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Эмил Карас поделился мыслями после победы над "Вересом"

Помощник Луческу: У Вербича травма зажила и появилась другая. Попова ждет медосмотр

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Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмил Карас прокомментировал итог матча с ровенским "Вересом" в рамках второго тура чемпионата Украины. Мирча Луческу наблюдал за этим матчем из вип-ложи НСК "Олимпийский" из-за простуды.

- У Мистера простуда, немного поднялась температура. Доктор говорит, что причиной, скорее всего, являются перепады погоды. На улице – жара, в кабинете работает кондиционер. Все это привело к простуде. Доктор решил, что для Мистера лучше остаться на трибуне, чтобы не нервничать возле поля.

Мы все желаем Мистеру скорейшего выздоровления. Ребята очень переживают. Думаю, что часть приложенных ими усилий посвящалась и Мистеру. Футболисты старались играть и за главного тренера. Во всяком случае, я надеюсь на это.

- В каком состоянии Денис Попов?

- Я пока не знаю, вопрос нужно адресовать врачам. Тот стык с нападающим гостей мне сразу не понравился. Будем надеяться, что это только ушиб. Денис прикладывал лед в раздевалке, ему поставили специальный аппарат. Думаю, что в ближайшие дни он пройдет более тщательный медосмотр.

- Когда будет готов Беньямин Вербич, которого сегодня не было в заявке?

- К сожалению, у Беньямина одна травма зажила, а другая появилась. Он очень удачно вошел в игру с "Унионом" на сборах, забил мяч, но буквально через пару минут неудачно упал на плечо. У него проблема с ключицей, нужно время, чтобы она зажила. Он не должен играть контактно, а может только тренироваться с командой. Будем ждать еще 10-12 дней, пока Вербич восстановится.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Эмил Карас
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Источник:
ФК "Динамо"

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