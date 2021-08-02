Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Помощник Луческу: У Вербича травма зажила и появилась другая. Попова ждет медосмотр
Эмил Карас поделился мыслями после победы над "Вересом"
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Эмил Карас прокомментировал
- У Мистера простуда, немного поднялась температура. Доктор говорит, что причиной, скорее всего, являются перепады погоды. На улице – жара, в кабинете работает кондиционер. Все это привело к простуде. Доктор решил, что для Мистера лучше остаться на трибуне, чтобы не нервничать возле поля.
Мы все желаем Мистеру скорейшего выздоровления. Ребята очень переживают. Думаю, что часть приложенных ими усилий посвящалась и Мистеру. Футболисты старались играть и за главного тренера. Во всяком случае, я надеюсь на это.
- В каком состоянии Денис Попов?
- Я пока не знаю, вопрос нужно адресовать врачам. Тот стык с нападающим гостей мне сразу не понравился. Будем надеяться, что это только ушиб. Денис прикладывал лед в раздевалке, ему поставили специальный аппарат. Думаю, что в ближайшие дни он пройдет более тщательный медосмотр.
- Когда будет готов Беньямин Вербич, которого сегодня не было в заявке?
- К сожалению, у Беньямина одна травма зажила, а другая появилась. Он очень удачно вошел в игру с "Унионом" на сборах, забил мяч, но буквально через пару минут неудачно упал на плечо. У него проблема с ключицей, нужно время, чтобы она зажила. Он не должен играть контактно, а может только тренироваться с командой. Будем ждать еще 10-12 дней, пока Вербич восстановится.
Популярное сейчас
- Ворвались. Динамо - Верес 4:0
- Официально: Андрей Шевченко покинул сборную Украины
- Стали известны группы посева жеребьевки Лиги Конференций, в которой Колос узнает вероятного соперника
- Львов - Шахтер 0:3. Долго запрягали, ехали не быстро
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО