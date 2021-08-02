Экс-партнер Ярмоленко по Вест Хэму перешел в Болонью

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович подписал контракт с итальянской "Болоньей".

Детали контракт пока неизвестны. В СМИ была информация, что соглашение будет рассчитано на два сезона, а сама "Болонья" заплатит "Шанхай Порт" за трансфер 3 млн евро.

В период с 2017 по 2019 год Арнаутович выступал за лондонский "Вест Хэм", а последние два года играл в чемпионате Китая, где за 39 матчей забил 20 голов.