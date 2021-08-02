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Суркис: Верес еще потреплет нервы многим соперникам

Премьер-лига
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(1 голосов)

Президент киевлян доволен стартом сезона

Суркис: Верес еще потреплет нервы многим соперникам

Динамо Киев от Шурика

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над ровенским "Вересом" (4:0) в матче 2-го тура УПЛ.

- Выиграли 4:0, ребята молодцы. Показали хорошую игру, особенно в первом тайме. При этом мы все понимаем, что сборники находятся пока не в оптимальных своих кондициях. Сейчас у нас впервые за долгие годы есть время постепенно подготовить их к Лиге чемпионов. Те же ребята, которые вышли, играли достойно и фрагментами футбол понравился. Думаю, и зрители, которых пришло сегодня 12-13 тысяч, получили удовольствие. Надеюсь, с каждой игрой будет все больше и больше людей поддерживать команду с трибун.

- Сегодня был экспериментальный состав. Денис Гармаш на острие атаки в такой вариации – незаменимый игрок?

- Мне сложно говорить об экспериментальном составе – это виднее тренеру, кто в каких кондициях находится. Тем более у нас сегодня был экспериментальным и тренерский штаб, поскольку Мистер немного простудился и находился в VIP-ложе. Думаю, через игры – сейчас поедем в Турцию к "Фенербахче", потом в чемпионате против "Зари" и "Миная" – мы наберем свои оптимальные кондиции. Спадет жара, и будем показывать футбол, чтобы в первую очередь радовать болельщиков.

- Не как президент, а как болельщик вы довольны зрелищностью сегодняшнего матча и результатом?

- Доволен. В принципе, я понимал, что по такой погоде будет непросто. У "Вереса" хорошая команда, которую возглавляет опытный тренер, знающий концепцию игры Мистера, с которым он работал ранее. Думаю, эта команда еще потреплет нервы многим соперникам. А стартом я доволен – всегда приятно начинать с победы", - отметил Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (4)
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ascent (Луксор)
02.08.2021 в 10:05
Забыл добавить, если Динамо это будет нужно...
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
02.08.2021 в 08:39
Не надо мести пургу.Какая это хорошая команда-уровня класса Б советских времен.
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+2
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 09:02
Совкодрочер бамбасский
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0
-2
aleks68
02.08.2021 в 10:08
петух дырявый отсоси у суркиса и не гавкай
+1
0


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