Суркис: Верес еще потреплет нервы многим соперникам

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над ровенским "Вересом" (4:0) в матче 2-го тура УПЛ.

- Выиграли 4:0, ребята молодцы. Показали хорошую игру, особенно в первом тайме. При этом мы все понимаем, что сборники находятся пока не в оптимальных своих кондициях. Сейчас у нас впервые за долгие годы есть время постепенно подготовить их к Лиге чемпионов. Те же ребята, которые вышли, играли достойно и фрагментами футбол понравился. Думаю, и зрители, которых пришло сегодня 12-13 тысяч, получили удовольствие. Надеюсь, с каждой игрой будет все больше и больше людей поддерживать команду с трибун.

- Сегодня был экспериментальный состав. Денис Гармаш на острие атаки в такой вариации – незаменимый игрок?

- Мне сложно говорить об экспериментальном составе – это виднее тренеру, кто в каких кондициях находится. Тем более у нас сегодня был экспериментальным и тренерский штаб, поскольку Мистер немного простудился и находился в VIP-ложе. Думаю, через игры – сейчас поедем в Турцию к "Фенербахче", потом в чемпионате против "Зари" и "Миная" – мы наберем свои оптимальные кондиции. Спадет жара, и будем показывать футбол, чтобы в первую очередь радовать болельщиков.

- Не как президент, а как болельщик вы довольны зрелищностью сегодняшнего матча и результатом?

- Доволен. В принципе, я понимал, что по такой погоде будет непросто. У "Вереса" хорошая команда, которую возглавляет опытный тренер, знающий концепцию игры Мистера, с которым он работал ранее. Думаю, эта команда еще потреплет нервы многим соперникам. А стартом я доволен – всегда приятно начинать с победы", - отметил Суркис.