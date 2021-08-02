Федык - о поражении от Ворсклы: Дал сыграть молодым футболистам, а им не удалось себя проявить

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал поражение своей команды против "Ворсклы" (0:2) в матче 2-го тура УПЛ.

"Поздравляю "Ворсклу" с победой. Конечно, мы разочарованы результатом. Где-то я в этом виноват. Дал сыграть сегодня молодым футболистам, а им не удалось себя проявить. Будет делать выводы.

Перед вторым голом нам удалось изменить игру, команда начала создавать моменты, которые не хватало в первом тайме. Но второй пропущенный гол все усложнил.

Было заметно, что после этого футболисты уже не играли на сто процентов. Также нужно отдать должное сопернику, он сегодня хотел победить больше", – сказал Федык.