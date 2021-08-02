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Федык - о поражении от Ворсклы: Дал сыграть молодым футболистам, а им не удалось себя проявить

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовская команда проигрывает 2-й тур подряд

Федык - о поражении от Ворсклы: Дал сыграть молодым футболистам, а им не удалось себя проявить

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал поражение своей команды против "Ворсклы" (0:2) в матче 2-го тура УПЛ.

"Поздравляю "Ворсклу" с победой. Конечно, мы разочарованы результатом. Где-то я в этом виноват. Дал сыграть сегодня молодым футболистам, а им не удалось себя проявить. Будет делать выводы.

Перед вторым голом нам удалось изменить игру, команда начала создавать моменты, которые не хватало в первом тайме. Но второй пропущенный гол все усложнил.

Было заметно, что после этого футболисты уже не играли на сто процентов. Также нужно отдать должное сопернику, он сегодня хотел победить больше", – сказал Федык.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
02.08.2021 в 08:45
Від цих недолугих виправдань вже аж нудить. Молодим це яким? Грала основа. Ті самі, які грали минулого сезону, вийняток, Дідик. На заміну виходили теж досвідчені виконавці. Краще скажи чому команда мертва? Ворскла, яка відбігала 120 хв. з фінами була свіжішою в рази. І висновки вже давно робити пора, тільки ніхто їх не робить.
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