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Федык - о поражении от Ворсклы: Дал сыграть молодым футболистам, а им не удалось себя проявить
Львовская команда проигрывает 2-й тур подряд
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал поражение своей команды против "Ворсклы" (0:2) в матче 2-го тура УПЛ.
"Поздравляю "Ворсклу" с победой. Конечно, мы разочарованы результатом. Где-то я в этом виноват. Дал сыграть сегодня молодым футболистам, а им не удалось себя проявить. Будет делать выводы.
Перед вторым голом нам удалось изменить игру, команда начала создавать моменты, которые не хватало в первом тайме. Но второй пропущенный гол все усложнил.
Было заметно, что после этого футболисты уже не играли на сто процентов. Также нужно отдать должное сопернику, он сегодня хотел победить больше", – сказал Федык.
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