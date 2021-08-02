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Максимов: Ворскла попала в психологическую яму, поэтому в матче с Рухом нужно было выигрывать

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник полтавчан прокомментировал победу над львовским клубом

Максимов: Ворскла попала в психологическую яму, поэтому в матче с Рухом нужно было выигрывать

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Рухом" (2:1) в матче 2-го тура УПЛ.

- Выиграли – значит все нормально. Команда попала в психологическую яму после матча с "КуПС", поэтому сегодня нужно было выигрывать, чтобы поднять моральный дух.

"Руху" сегодня тоже нужно было набирать очки, так как они проиграли в первом туре на выезде.

- Сегодня команда сыграла в четыре защитника, в отличие от предыдущих матчей. Решили что-то поменять из-за результатов или подстраивались конкретно под "Рух"?

- Дело не в результате. Строишь игру, забиваешь на выезде и дома по два гола, но и пропускаешь по два-три. Нужно было что-то менять.

Забиваем гол, только сажусь на лавку – сразу пропускаем. Вроде схема в три защитника, при обороне пять получается, играли с "КуПС" – уже шесть защитников выпустили, чтобы хотя бы сохранить счет, но все равно пропускаем. Очень тяжело", – сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Рух (Львов)
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
02.08.2021 в 10:37
И что это даст? Опять борьба за еврокубковые деньги и слив от какой-нибудь Македонии или Норвегии... и новая яма
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Acsakal (Kharkov)
02.08.2021 в 10:19
І хто ж її в ту яму завів?
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