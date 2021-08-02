Кулач: Рады, что начали с уверенной победы. Будем стараться продолжать в том же духе

Нападающий "Динамо" Владислав Кулач прокомментировал свой дебют за киевский клуб в матче против "Вереса" (4:0) в рамках 2-го тура УПЛ.

- Влад, сегодня один из самых счастливых дней в твоей жизни?

- Конечно. Ведь я дебютировал за "Динамо". Мы рады, что начали с уверенной победы. Будем стараться продолжать в том же духе и добиваться победы в каждом матче.

- Домашний стадион "Олимпийский", пусть и не заполненный полностью, контрастирует с предыдущими аренами, на которых ты играл?

- Я играл на "Олимпийском", только в качестве гостя. Сейчас это уже домашний для меня стадион. Хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли поддержать команду. Надеемся, что будем продолжать радовать их победами. Очень приятно, что удалось сегодня выиграть со счетом 4:0.

- Сегодня у тебя была возможность забить, но немного отвернулось везение?

- Главное – команда выиграла, а голы, думаю, никуда не денутся. Если будем работать в том же духе, бить по воротам, то мячи будут залетать в створ.

- Давит ли на тебя необходимость отстаивать статус лучшего бомбардира чемпионата?

- В любой команде, в которой я играл, для меня основной задачей являлось побеждать в каждом матче. Забью я или кто-то другой – это уже второстепенно. Рад, что сегодня выиграли 4:0, и не думаю о том, что у меня не получилось забить. Главное – победа. Теперь будем готовиться к следующей игре.

- Новая форма оказалась фартовой. Какой комплект тебе больше нравится – домашний или гостевой?

- Они оба хорошие. Пока удалось сыграть только в домашней, надеюсь, что вскоре опробую и гостевую форму", - сказал Кулач.