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Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна
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фото - Анатолій Спиця
В рамках второго тура чемпионата Украины "Мариуполь" на своем поле уступил "Десне". Таким образом черниговская команда взяла реванш за поражение в последнем туре прошлого чемпионата, которая лишила команду Рябоконя возможности стартовать еврокубках. Но есть один нюанс - победный гол черниговцы забили не совсем по правилам (Безбородко в момент передачи находился в офсайде). Вашему вниманию ФОТО репортаж с поединка от Анатолия Спицы.
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