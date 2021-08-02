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Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна

Премьер-лига
(4 голосов)

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Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна

фото - Анатолій Спиця

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках второго тура чемпионата Украины "Мариуполь" на своем поле уступил "Десне". Таким образом черниговская команда взяла реванш за поражение в последнем туре прошлого чемпионата, которая лишила команду Рябоконя возможности стартовать еврокубках. Но есть один нюанс - победный гол черниговцы забили не совсем по правилам (Безбородко в момент передачи находился в офсайде). Вашему вниманию ФОТО репортаж с поединка от Анатолия Спицы.

Фотогалерея

Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 1Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 2Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 3Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 4Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 5Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 6Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 7Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 8Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 9Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 10Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 11Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 12Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 13Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 14Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 15Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 16Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 17Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 18Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 19Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 20Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 21Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 22Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 23Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 24Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 25Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 26Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 27Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 28Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 29Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна - фото 30
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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) фото
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