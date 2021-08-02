Маленькая месть с привкусом скандала. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Десна

В рамках второго тура чемпионата Украины "Мариуполь" на своем поле уступил "Десне". Таким образом черниговская команда взяла реванш за поражение в последнем туре прошлого чемпионата, которая лишила команду Рябоконя возможности стартовать еврокубках. Но есть один нюанс - победный гол черниговцы забили не совсем по правилам (Безбородко в момент передачи находился в офсайде). Вашему вниманию ФОТО репортаж с поединка от Анатолия Спицы.

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