Хавбек Динамо: Не хотел бы говорить на тему моего возможного трансфера

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о задачах команды в новом сезоне и своем будущем.

"С приходом Луческу у нас появились амбиции. Луческу дал мотивацию. Мы с самого начала сезона хотели стать чемпионами, играть в Лиге чемпионов. Теперь у нас действительно сильная команда, в еврокубках нужно показать себя еще лучше и попытаться выиграть все трофеи в Украине.

Рамирес – латиноамериканец, он говорит на испанском и у нас много общего. Я видел, как он играет. В прошлом сезоне он много забивал и, надеюсь, уже сейчас поможет голами и нам.

Информации о моем возможном трансфере много. Но я не хотел бы говорить на эту тему. На данный момент я – игрок "Динамо" и сложно спрогнозировать, что будет в будущем.

Живу каждым днем, и для меня лучше, когда все внимание сконцентрировано на следующем матче. А будущее предугадать сложно", - сказал Де Пена.