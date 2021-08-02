ФОТО. Динамо представило новый клубный автобус

Киевское "Динамо" показало новый клубный автобус. Им стал Setra S 516 HDH.

Новый автобус первой команды сделан с учетом всех пожеланий клуба. Это эксклюзивная внутренняя "начинка" (дизайн, аккустика и т.д.), максимальная безопасность (в том числе, система BAS - Brake Assist System, сложная электронная система, которая помогает водителю остановить автомобиль при резком торможении), полный комфорт для игроков, тренеров и персонала.

Добавим, что недавно клуб приобрел два автобуса Mercedes для передвижения команд детской школы имени Валерия Лобановского.

Фото: ФК Динамо Киев