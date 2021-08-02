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ФОТО. Динамо представило новый клубный автобус

Премьер-лига
(4 голосов)

Киевляне продолжают совершенствование клубной инфраструктуры

ФОТО. Динамо представило новый клубный автобус

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" показало новый клубный автобус. Им стал Setra S 516 HDH.

Новый автобус первой команды сделан с учетом всех пожеланий клуба. Это эксклюзивная внутренняя "начинка" (дизайн, аккустика и т.д.), максимальная безопасность (в том числе, система BAS - Brake Assist System, сложная электронная система, которая помогает водителю остановить автомобиль при резком торможении), полный комфорт для игроков, тренеров и персонала.

Добавим, что недавно клуб приобрел два автобуса Mercedes для передвижения команд детской школы имени Валерия Лобановского.

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Фото: ФК Динамо Киев
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (9)
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2.dc (Николаев)
02.08.2021 в 13:46
Тю, так этот автобус - автобус. Я полагал, что это хотят новую тактическую схему на ЛЧ отпрезентовать ... А так, машинка классная конечно, автобус как автобус... ?)
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+2
0
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Динамо-машина (Киев)
02.08.2021 в 12:30
Лайк!)
Ответить
+7
-6
Caballero (Fale town Fale state)
02.08.2021 в 12:28
То скільки автобус коштує?! Чи злодії завжди приховують свої витрати?!!
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+5
-9
avatar
Просто Квашин (Харьков)
02.08.2021 в 12:39
А как твоя фамилия заднепривод ? Чи злодії завжди приховують свої даннi ?!!
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+6
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 13:26
это дау-нецкие научились переводить гуглом на украинский :)
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 12:24
Надпись на воротнике футболки - это зашквар! Нельзя было ровно написать?!!! :)
Ответить
+1
-6
Димитър из Софии (София)
02.08.2021 в 12:38
На автобусе есть воротники?
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+7
-2
aleks68
02.08.2021 в 12:53
два дебила-это сила
+2
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.08.2021 в 13:25
заднеприводный алекс с айкью 68 - это ты о себе и твоем папке-алкаше? :)
+1
-2


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