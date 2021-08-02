Нападающий сборной Украины признался, что старается играть как Лукаку

Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал, на какого нападающего мирового уровня пытается равняться.

- О тебе очень много говорят. Как на тебя это влияет?

- В принципе никак. Остался тем же Артемом Довбиком, что и был. Ничего не поменялось. Вся концентрация на этот сезон.

- Когда ты на поле – будто Лукаку. Ходишь спокойно, а потом мяч в ногах и никто не может отобрать.

- До Лукаку мне еще далеко. Стараюсь соответствовать его уровню. Нравится его игра, наблюдаю за ним. Стараюсь играть как Лукаку", - сказал Довбик.

Добавим, ранее по итогам 1-го тура УПЛ 24-летний Довбик был признан лучшим игроком.