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Два шедевра от Кочергина. Хавбек Зари оформил дубль ударами из-за штрафной за сто секунд
Пострадал "Ингулец"
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин уже к перерыву матча с "Ингульцом" сделал разницу в счёте в два мяча, что позволяет его команде чувствовать себя комфортно накануне старта второго тайма.
Примечательно, что оба гола хавбек забил ударами из-за пределов штрафной. И какими же они получились эффектными!
К началу второго тайма счёт в матче "Ингулец" - "Заря" 0:2. Следить за поединком вы можете в текстовой трансляции в
Первый гол Кочергина
Второй гол Кочергина
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