Два шедевра от Кочергина. Хавбек Зари оформил дубль ударами из-за штрафной за сто секунд

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин уже к перерыву матча с "Ингульцом" сделал разницу в счёте в два мяча, что позволяет его команде чувствовать себя комфортно накануне старта второго тайма.

Примечательно, что оба гола хавбек забил ударами из-за пределов штрафной. И какими же они получились эффектными!

К началу второго тайма счёт в матче "Ингулец" - "Заря" 0:2. Следить за поединком вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол .

Первый гол Кочергина

Второй гол Кочергина