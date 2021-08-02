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Два шедевра от Кочергина. Хавбек Зари оформил дубль ударами из-за штрафной за сто секунд

Премьер-лига
(1 голосов)

Пострадал "Ингулец"

Два шедевра от Кочергина. Хавбек Зари оформил дубль ударами из-за штрафной за сто секунд

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин уже к перерыву матча с "Ингульцом" сделал разницу в счёте в два мяча, что позволяет его команде чувствовать себя комфортно накануне старта второго тайма.

Примечательно, что оба гола хавбек забил ударами из-за пределов штрафной. И какими же они получились эффектными!

К началу второго тайма счёт в матче "Ингулец" - "Заря" 0:2. Следить за поединком вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол.

Первый гол Кочергина

Второй гол Кочергина

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Владислав Кочергин
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Комментарии (6)
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Кююмалайнен (Київ)
02.08.2021 в 21:27
Кочергин явно больше заслуживал быть на Евро, чем всякие Судаковы, Марлосы или Безусы
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0
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Mexxxxx (Просяная)
02.08.2021 в 21:29
А у нас короткая скамейка была, заменить некем. Хотя если и были все равно до финального свистка не успевали выйти. Поэтому все равно б просидел, ни разу не вышел
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0
0
dalexx (Украина)
02.08.2021 в 20:54
Отличные удары! Вот кто должен был играть вместо Марлоса
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+1
0
trey222
02.08.2021 в 20:50
Не хватало тренера.
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
02.08.2021 в 20:54
Это посмотрим по результатам следующих тренеров
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0
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Serega1111 (Киев)
02.08.2021 в 20:42
Возможно этого парня и не хватало на Евро
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-1


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