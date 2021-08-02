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Ингулец - Заря 1:5. Мастер-класс имени Кочергина

Премьер-лига
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(1 голосов)

Есть первый хет-трик в сезоне, есть первая победа луганчан

Ингулец - Заря 1:5. Мастер-класс имени Кочергина

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк после поражения "Шахтеру" пообещал: "С "Зарей" вы увидите другую команду". Сыграть 1:2 с "Шахтером" - не позорно, однако "казаки" смотрелись очень посредственно (мягко выражаясь), и могли пропускать три-четыре гола. Неудивительно, что владелец "желто-красных" остался недоволен. Мы с нетерпением начали загибать пальцы, зачеркивать дни на календаре в надежде увидеть обещанный "Ингулец 2.0".

Действительно, увидели. И разочаровались. Изменения были, но они скорее дали негативный эффект, нежели наоборот. Сергей Лавриненко снова решил сыграть в пять защитников, однако от двух пропущенных на пятой и шестой минутах это команду не спасло. Сначала хозяева проспали подбор после стандарта, позволив Кочергину нанести удар слета - Владислав, что называется, приложился, забив один из самых красивых голов тура. Спустя минуту вингер снова принимал поздравления, после того как замкнул передачу от Громова. Стоит отметить, что опытный Гальчук и защита "Ингульца" посыпались после прессинга "Зари", позволив им перехватить мяч, а после довести атаку до гола. Ужасное начало "казаков". К такому блицкригу они не были готовы.

В качестве оправдания стоит заметить, что луганчане начало поединка провели на одном дыхании, так что сдерживать их было не просто. Присутствовал фирменный прессинг Скрипника, полузащитники обеспечивали командное движение, Шахаб и Аллахяр не выпадали, а грамотно искали свободные зоны. Все было здорово. Еще до перерыва гости должны были делать счет разгромным, окончательно закрывая вопрос о сегодняшнем победители. Однако реализация... Сначала эта мадам подвела Шахаба, который расстреливал в упор Гальчука после навеса с фланга. В этом эпизоде три защитника упустили одного иранца. Спустя несколько мгновений на ударной позиции был Кочергин, но на пути его хет-трика временно оказался кипер "Ингульца".

Вряд ли у хозяев оставались серьезные надежды на второй тайм и на свое спасение. Иначе после перерыва они стали бы играть куда агрессивнее и интенсивнее. Однако на поле ничего особо не поменялось, а потому третий гол "Зари" был лишь вопросом времени. Так и вышло. Контратака по центру, Шахаб на правом крыле находит Кочергина, который мощным ударом забил свой уже третий гол за матч. Это первый хет-трик нового сезона, который удалось провести уже во втором туре. В прошлой кампании для этого понадобилось ждать восемь месяцев.

После третьего гола Лавриненко снял с игры защитника, заменив его Козаком, что дало свой эффект. Моменты у ворот Шевченко стали создаваться, появилось хоть какое-то давление и намек на атакующую игру. Для этого нужно было лишь пропустить трижды и отыграть 60 минут. Сначала свой шанс не реализовал Опанасенко, а после этого один гол отквитал Ситало. Полегенько обокрал Хомченовского на фланге, прострелил в штрафную, где экс-нападающий "Александрии" пробил в касание. Вернидуб намекал на возможный офсайд, что не может с него снять доли ответственности за пропущенный. Именно опытный центрбек не уследил за Ситало.

Один гол при 0:3 - ничто, но уже вскоре "Ингулец" мог забивать снова. По крайней мере, падение Ситало в штрафной не выглядело симуляцией, особенно после просмотра нескольких повторов, где видно, что форварда за руку придерживал Руфати. Не до конца понятно правда зачем. Как бы там ни было, очень скоро "Заря" собралась с мыслями и забила дважды. Причем оба гола похожи друг на друга, как Рональд де Бур на Франка. Дважды луганчане атаковали левым краем, дважды ассистировал Булеца, дважды забивали молодые форварды - Кристиан и Фримпонг. 1:5. Грустный конец.

"Заря" в атакующем стиле доказала, что разговоры о плохой форме на старте сезона - преувеличение. Даже если допустить, что "Ингулец" по общему уровню находится двумя этажами ниже, то это не может отменять классной атакующей игры луганчан в сегодняшнем матче. Или вы вспомните много случаев, когда команда Лавриненко пропускала пять?

Что касается хозяев, то просто повторим фразу, сказанную после игры с "Шахтером". Тяжело им будет в этом сезоне...

Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Станислав Марулин (Новая Каховка)
Ингулец - Заря 1:5
Голы: Артём Ситало 75 - Владислав Кочергин 6, Владислав Кочергин 7, Владислав Кочергин 52, Кристиан Даль 83, Раймонд Фримпонг 90+2
Ингулец: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Павел Полегенько, Андрей Коробенко, Артём Ситало, Виталий Павлов (Александр Козак 60), Михаил Шишка (Владислав Шарай 60), Евгений Опанасенко, Максим Ковалев, Майкл Гопей Стефен
Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Максим Лунев 78), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Сергей Булеца, Егор Назарина, Артём Громов (Раймонд Фримпонг 88), Максим Имереков (Игорь Снурницын 87), Денис Фаворов (Агрон Руфати 78), Аллахяр (Кристиан Даль 78)
Предупреждения: Михаил Шишка 56, Артём Ситало 80 - Виталий Вернидуб 69, Дмитрий Хомченовский 86

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Владислав Кочергин
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Комментарии (35)
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Андрей(Киев) (Киев)
02.08.2021 в 22:25
Молодцы
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:46
Сделали бы чемпионат из 8ми команд, может тогда и была бы интрига и уровень повышали, а не после Ингульца в еврокубки, а там со всеми очень тяжело!
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:49
На следующий год и в два круга: Шахтер, Динамо, Заря, Десна, Ворскла, Днепр1, Металлист, Колос!
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0
-1
kukarekin (Одесса)
02.08.2021 в 21:51
Дофига умный суркисенок?
0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:53
Совсем не туда)))
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.08.2021 в 21:42
Ингулец совсем дохленький. Его как раз Десне и нужно обыгрывать в следующем туре.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
02.08.2021 в 21:40
Слушал я этого Вацко. Как же низко он упал в комментаторстве. Полчаса рассуждает о вар, какие-то аналогии судей с бутылкой пива. Ну это совсем не уровень комментатора. Свое мнение на этот счет пускай в своих роликах высказывает, а в матче нужно комментировать ситуации на игровом поле.
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+3
-1
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Viktor Ivanjvich
02.08.2021 в 21:45
согласен на 100 -- был бы ВАР может ингулец без СИТАЛО вообще б играл-фол на ГРОМОВЕ-но даже не то что ЖК а вообще штрафной в другую сторону- что даже САМ вацко удивился
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+3
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
02.08.2021 в 21:58
Та не гони, Вацко из-за дудок слышно не было.
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2021 в 21:39
Мастер-класс от УПЛ без ВАР...
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:37
Кочергин молодчага!
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+2
0
Bonus (Львів)
02.08.2021 в 22:21
Шкода, що в збірну не викликали на Євро.
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:29
Без ВАР, все эти матчи, это полный хаос!
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+2
-5
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tolina-ystas (Краматорск)
02.08.2021 в 21:29
Все эти Верес,Черноморцы,Ингульц ы и прочие просто жертвы.Недопустимо низкий уровень команд это очень плохо.Мы хотим хорошую сборную но при таком уровне высшей лиги иметь хорошую сборную невозможно.
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+3
0
kukarekin (Одесса)
02.08.2021 в 21:55
Эти перечисленне команды вскоре окрысятся
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0
0
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Viktor Ivanjvich
02.08.2021 в 21:28
по игре ЗАРЯ на голову сегодня выше- получили п-лей после АЛЕКСА- пенальти 50 на 50-НО ЕГО МОГЛО И НЕ БЫТЬ еслиб в первом тайме БОЙКО заметил бы как тот же СИТАЛО прямой ногой мого перебить ногу ГРОМОВУ- но даже и карточки не получил- судья боковой - сначало ЗАРЮ постоянно в оффсайд "загонял"-потом ОН ЖЕ ингулец-() ЭТО УРОВЕНЬ СУДЕЙСТВА КОЧЕРГИН КОНЕЧНО молодец 3 + два не забил- много недачных пасов- БУЛЕЦА с такого момента надо забивать - так что счет мог ещё в первом тайме быть неприличным-
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+2
-1
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ascent (Луксор)
02.08.2021 в 21:39
Hugo?
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+2
0
Русланбай (Рівне)
02.08.2021 в 21:28
дуже цікавий футбол !!! Не очікував. Думав буду дрімати , а ні. Порадували.
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simargl (Чернигов)
02.08.2021 в 21:27
Раскатали в хлам, но судьи снова чудили без ВАР. Жирному Папе пора устраивать скандал и "снимать" Ингулец в духе Альянса .. грустновато было ему смотреть футбол...
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:26
Надеюсь в еврокубках не сдуются!
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.08.2021 в 21:41
В єврокубках нас карають навіть фінни.
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
02.08.2021 в 21:26
Думаю слідуючий тренер збірної візьме Кочергіна в склад хочаб б подивитися...
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+5
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:27
Если это не голубые сердца будут!
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+2
0
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Romerik (YNWA)
02.08.2021 в 21:30
Реброва я бы к ним не относил. Вполне средне сбитый неплохой тренер, который не играет по конспектам. А остальным сердцам и болельщики ДК не рады будуть, потому что это будет фиаско, та й в сбУ никто их на свой страх не поставит. Это тупо
+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.08.2021 в 21:35
За Реброва Я согласен, он с характером, не должен ложиться! А если бы брали с Зори, Днепр1, Десны... ребят, то росли бы реально сильные футболисты и молодые туда бы рвались идти, а не только в аренду от сильнейших!
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.08.2021 в 21:27
я об этом писал еще перед тем объявили состав сборной на Евро
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
02.08.2021 в 21:26
ЧО столько не пропускал за игру -ну и футбол в Украине
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0
0
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
02.08.2021 в 21:25
А що так з Александрією не можна було???
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+3
0
Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 21:23
Интересно кто-то победит в УПЛ Шахту и ВКДК?Кроме Днепра и Зари и возможно Ворсклы.Все статисты-Черноморец,Ингулец,Верес и т.дСлабые команды играют.Заря молодец,только уровень будет ясен в игре с Динамиками.Радует забили Фримпонг,Кристиан.Булеца днарь.
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+2
0
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Romerik (YNWA)
02.08.2021 в 21:25
Ворсклы...
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+4
-1
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simargl (Чернигов)
02.08.2021 в 21:32
Друг друга попобедят)))
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0
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
02.08.2021 в 22:02
Опять бухой?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
02.08.2021 в 21:23
молодцы, мужики! Кача просто убивец, за 1 матч настрелял половину того, сколько за весь прошлый сезон. Руфати - назад в ДЮСШ, так играть в своей штрафной нельзя, пенальти чистый был
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+3
0
Джин Тоник (R)
02.08.2021 в 21:23
Где Вар???
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+3
0
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Viktor Ivanjvich
02.08.2021 в 21:29
опять учатся
+1
0


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