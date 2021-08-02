Ингулец - Заря 1:5. Мастер-класс имени Кочергина

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк после поражения "Шахтеру" пообещал: "С "Зарей" вы увидите другую команду". Сыграть 1:2 с "Шахтером" - не позорно, однако "казаки" смотрелись очень посредственно (мягко выражаясь), и могли пропускать три-четыре гола. Неудивительно, что владелец "желто-красных" остался недоволен. Мы с нетерпением начали загибать пальцы, зачеркивать дни на календаре в надежде увидеть обещанный "Ингулец 2.0".

Действительно, увидели. И разочаровались. Изменения были, но они скорее дали негативный эффект, нежели наоборот. Сергей Лавриненко снова решил сыграть в пять защитников, однако от двух пропущенных на пятой и шестой минутах это команду не спасло. Сначала хозяева проспали подбор после стандарта, позволив Кочергину нанести удар слета - Владислав, что называется, приложился, забив один из самых красивых голов тура. Спустя минуту вингер снова принимал поздравления, после того как замкнул передачу от Громова. Стоит отметить, что опытный Гальчук и защита "Ингульца" посыпались после прессинга "Зари", позволив им перехватить мяч, а после довести атаку до гола. Ужасное начало "казаков". К такому блицкригу они не были готовы.

В качестве оправдания стоит заметить, что луганчане начало поединка провели на одном дыхании, так что сдерживать их было не просто. Присутствовал фирменный прессинг Скрипника, полузащитники обеспечивали командное движение, Шахаб и Аллахяр не выпадали, а грамотно искали свободные зоны. Все было здорово. Еще до перерыва гости должны были делать счет разгромным, окончательно закрывая вопрос о сегодняшнем победители. Однако реализация... Сначала эта мадам подвела Шахаба, который расстреливал в упор Гальчука после навеса с фланга. В этом эпизоде три защитника упустили одного иранца. Спустя несколько мгновений на ударной позиции был Кочергин, но на пути его хет-трика временно оказался кипер "Ингульца".

Вряд ли у хозяев оставались серьезные надежды на второй тайм и на свое спасение. Иначе после перерыва они стали бы играть куда агрессивнее и интенсивнее. Однако на поле ничего особо не поменялось, а потому третий гол "Зари" был лишь вопросом времени. Так и вышло. Контратака по центру, Шахаб на правом крыле находит Кочергина, который мощным ударом забил свой уже третий гол за матч. Это первый хет-трик нового сезона, который удалось провести уже во втором туре. В прошлой кампании для этого понадобилось ждать восемь месяцев.

После третьего гола Лавриненко снял с игры защитника, заменив его Козаком, что дало свой эффект. Моменты у ворот Шевченко стали создаваться, появилось хоть какое-то давление и намек на атакующую игру. Для этого нужно было лишь пропустить трижды и отыграть 60 минут. Сначала свой шанс не реализовал Опанасенко, а после этого один гол отквитал Ситало. Полегенько обокрал Хомченовского на фланге, прострелил в штрафную, где экс-нападающий "Александрии" пробил в касание. Вернидуб намекал на возможный офсайд, что не может с него снять доли ответственности за пропущенный. Именно опытный центрбек не уследил за Ситало.

Один гол при 0:3 - ничто, но уже вскоре "Ингулец" мог забивать снова. По крайней мере, падение Ситало в штрафной не выглядело симуляцией, особенно после просмотра нескольких повторов, где видно, что форварда за руку придерживал Руфати. Не до конца понятно правда зачем. Как бы там ни было, очень скоро "Заря" собралась с мыслями и забила дважды. Причем оба гола похожи друг на друга, как Рональд де Бур на Франка. Дважды луганчане атаковали левым краем, дважды ассистировал Булеца, дважды забивали молодые форварды - Кристиан и Фримпонг. 1:5. Грустный конец.

"Заря" в атакующем стиле доказала, что разговоры о плохой форме на старте сезона - преувеличение. Даже если допустить, что "Ингулец" по общему уровню находится двумя этажами ниже, то это не может отменять классной атакующей игры луганчан в сегодняшнем матче. Или вы вспомните много случаев, когда команда Лавриненко пропускала пять?

Что касается хозяев, то просто повторим фразу, сказанную после игры с "Шахтером". Тяжело им будет в этом сезоне...

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Станислав Марулин (Новая Каховка)

Ингулец - Заря 1:5

Голы: Артём Ситало 75 - Владислав Кочергин 6, Владислав Кочергин 7, Владислав Кочергин 52, Кристиан Даль 83, Раймонд Фримпонг 90+2

Ингулец: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Павел Полегенько, Андрей Коробенко, Артём Ситало, Виталий Павлов (Александр Козак 60), Михаил Шишка (Владислав Шарай 60), Евгений Опанасенко, Максим Ковалев, Майкл Гопей Стефен

Заря: Никита Шевченко, Владислав Кочергин, Шахаб Захеди (Максим Лунев 78), Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Сергей Булеца, Егор Назарина, Артём Громов (Раймонд Фримпонг 88), Максим Имереков (Игорь Снурницын 87), Денис Фаворов (Агрон Руфати 78), Аллахяр (Кристиан Даль 78)

Предупреждения: Михаил Шишка 56, Артём Ситало 80 - Виталий Вернидуб 69, Дмитрий Хомченовский 86