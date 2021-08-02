Желтая за симуляцию вместо пенальти в ворота Зари. Эксперт рассказал, почему Бойко не справился с судейством несложного матча

В последнем матче второго тура УПЛ не обошлось без судейской ошибки даже несмотря на крупную победу одной из команд. Обычно такие матчи, когда один из соперников доминирует, не являются сложными для арбитража, но для наших арбитров сложно всегда, когда нет ВАРа. А иногда даже когда он есть.

Мирослав Ступар, судейский эксперт и экс-арбитр ФИФА, говорит также о неуверенных действиях ассистента Чоса, который в первом тайме вымышленным офсайдом сорвал атаку "Зари", а уже после перерыва таким же образом ошибся против "Ингульца". Но самая большая проблема матча – это желтая карточка Ситало за симуляцию вместо назначения одиннадцатиметрового.

- Руфати схватил Ситало за левую руку и развернул. Падение нападающего "Ингульца" выглядело картинным, но это все же была не симуляция, а нарушение правил со стороны защитника "Зари". Поэтому одиннадцатиметровый в ворота луганчан, а не желтая карточка за симуляцию, - сказал Мирослав Ступар.

"Заря" победила "Ингулец" со счетом 5:1. Этим матчем закрылась программа второго тура УПЛ.