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Желтая за симуляцию вместо пенальти в ворота Зари. Эксперт рассказал, почему Бойко не справился с судейством несложного матча

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ошибка повлияла на ход, но не итог матча, считает судейский эксперт, считает Мирослав Ступар

Желтая за симуляцию вместо пенальти в ворота Зари. Эксперт рассказал, почему Бойко не справился с судейством несложного матча

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнем матче второго тура УПЛ не обошлось без судейской ошибки даже несмотря на крупную победу одной из команд. Обычно такие матчи, когда один из соперников доминирует, не являются сложными для арбитража, но для наших арбитров сложно всегда, когда нет ВАРа. А иногда даже когда он есть.

Мирослав Ступар, судейский эксперт и экс-арбитр ФИФА, говорит также о неуверенных действиях ассистента Чоса, который в первом тайме вымышленным офсайдом сорвал атаку "Зари", а уже после перерыва таким же образом ошибся против "Ингульца". Но самая большая проблема матча – это желтая карточка Ситало за симуляцию вместо назначения одиннадцатиметрового.

- Руфати схватил Ситало за левую руку и развернул. Падение нападающего "Ингульца" выглядело картинным, но это все же была не симуляция, а нарушение правил со стороны защитника "Зари". Поэтому одиннадцатиметровый в ворота луганчан, а не желтая карточка за симуляцию, - сказал Мирослав Ступар.

"Заря" победила "Ингулец" со счетом 5:1. Этим матчем закрылась программа второго тура УПЛ.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (4)
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Unselfish (Белая Церковь )
02.08.2021 в 22:23
По-моему Ступару пора очки купить. Ничего криминального со стороны игрока Зори не было, а вот стимуляция очень даже...
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+2
-1
Болельщик39 (Харьков)
02.08.2021 в 22:21
Посмотрел только что обзор матча. Статью прочитал раньше и думал, что Ступар будет прав, раз он уже разбирал повторы. Но у меня сложилось противоположное мнение. Защитник действительно придерживал игрока за руку, типа хотел заломить её по-милицейски. Но нападающий вдруг резко бросился всем телом, как будто его дёрнули КамАЗом.
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+1
-1
centerback
02.08.2021 в 22:11
Та ничего там не было. Руфати, может, и держал... Так а кто не держит на стандартах? Ситало зато упал так - хоть Оскара давай)). А вот когда Громова чуть не поломали, прямой ногой в голеностоп влетели в первом тайме и вместо красной игроку Ингульца Бойко свистнул фол в сторону ворот Зари - вот это уже вот те на те. Вынь да положь, что называется. В прошлом чемпионате значит Василя и Лунёва можно было удалять за сами помните какие фолы, а тут даже фол не свистнул. Гениально!
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+5
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
02.08.2021 в 22:19
ИСТИННО ТОЧНО- мог ситало потом и гол не забить и не претендовать на пенальти НО ВСЁ ЖЕ СВОЁ ПОЛУЧИЛ ОТ ХОМЧЕНОВСКОГО -между ног красиво
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