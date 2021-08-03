Тымчик и Кочергин под руководством Кобина. Символическая сборная 2-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Второй тур украинского первенства позади. Впервые в этом сезоне в бой вступили все 16 команд и каждая из них отличилась. Кто-то со знаком плюс, а кто-то, к сожалению, со знаком минус. Не обошлось и без сенсаций - закарпатский "Минай" неожиданно обыграл "Александрию" на своем поле, повторив трюк из прошлого сезона. Также отметим победы "Динамо" и "Шахтера", и еще одно фиаско "Черноморца". Легендарному клубу тяжело даются матчи в элите.

UA-Футбол традиционно собрал сборную из лучших футболистов прошедшего тура. Выбранная схема - 4-3-3.

Вратарь - Даниил Кучер, "Минай"

Выше мы уже говорили, что закарпатцы - авторы главной сенсации тура. Они обыграли "Александрию", сумев сохранить свои ворота на замке. Одна из главных причин победы команды Кобина - игра кипера Даниила Кучера. Соперник провел далеко не лучший матч, но это не означает, что у вратаря не было работы. Трижды он выручил свою команду, умело управлял обороной при стандартах и в целом практически не ошибался. Достойное выступление.

Правый защитник - Александр Тымчик, "Динамо"

Вернувшись из "Зари" в столицу год назад, Александр начал сезон в качестве основного фулбека команды Луческу. Казалось, что он способен сделать шаг вперед, однако серьезная травма вывела его из строя на долгий срок, из-за чего за всю кампанию он провел мизерное количество поединков. И вот в игре с "Вересом" он вышел в старте. И зажег. Гол плюс голевая от правого защитника - шикарное достижение. Вполне вероятно, что Тымчик и дальше продолжит играть в старте.

Центральный защитник - Марлон, "Шахтер"

В прошедшую пятницу "горняки" одержали победу со счетом 3:0 над "Львовом", однако тяжело выбрать одного футболиста, который сиял ярче других. По крайней мере в атаке. В защите же безошибочно выступил летний новичок Марлон. Несмотря на то, что бразилец в команде недавно, он сходу стал лидером обороны. Марлон постоянно что-то подсказывает партнерам, отдает шикарные передачи на любую дистанцию, а также умело перерывает попытки соперника начать контратаку. С этим трансфером "Шахтер" попал точно в цель.

Центральный защитник - Владимир Адамюк, "Днепр-1"

В матче против "Черноморца" у защиты днепрян особой работы не было. Соперник практически не атаковал, а потому даже центральные защитники могли смело приходить на стандарты, не боясь за собственные тылы. После одного из таких эпизодов Владимир Адамюк, вероятно, забил лучший гол в карьере. Ну или самый красивый. Боковыми ножницами. Кайф. Красивый гол, спокойная игра в обороне (пусть и в результате неготовности соперника) позволяют Владимиру попасть в нашу команду.

Левый защитник - Сиака Багайоко, "Минай"

В первой же своей игре за закарпатский клуб в прошлом сезоне малийский защитник умудрился заработать две желтые карточки, серьезно подставив свою команду. Тогда казалось, что "Минай" подписал странного легионера, у которого нет будущего в команде. Однако при отсутствии других игроков, Кобин был вынужден сделать ставку на Багайоко. И тот не подвел. Сиака выжигал всю бровку на протяжении матча с "Александрией", часто подключался к атакам и создавал моменты для партнеров. Не стоит забывать, что победный гол также пришел с его фланга.

Центральный полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

В прошлом сезоне воспитанник "Шахтера" был ключевым игроком в центре поля команды Йовичевича, который делал все - раздавал ассисты, продвигал мяч, вступал в отбор. Не хватало одного - голов. Они пришли в новой кампании. Именно гол Пихаленка стал первым в ворота "Черноморца" в матче субботы, который он забил после передачи Чуже. До этого сам Александр дважды выводил хорвата на ударные позиции, но вингер транжирил моменты. А мог быть не только гол.

Центральный полузащитник - Сергей Булеца, "Заря"

Во втором туре под горячую руку луганского клуба попал "Ингулец", в ворота которого команда Скрипника отгрузила пять голов. Два из них были забиты при помощи полузащитника Сергея Булецы. Во время четвертого и пятого взятий ворот хавбек отдал голевую передачу, чем помог отличиться Фримпонгу и Кристиану. Помимо этого, Сергей мог забивать сам, однако свои моменты не реализовал. Но двух ассистов хватило, дабы оказаться среди лучших.

Атакующий полузащитник - Денис Костышин, "Колос"

Герой Ковалевки и сын главного тренера команды, который принес "Колосу" первую победу в нынешнем сезоне. Все это о Денисе Костышине, который во втором тайме открыл счет в матче против "Металлиста 1925", забив единственный гол за 90 минут. Помимо этого, он дважды пробивал в сторону соперника, заработал на себе два фола, а также 15 раз вступал в единоборство. Весьма продуктивное выступление.

Правый вингер - Александр Караваев, "Динамо"

Пока Виктор Цыганков остался на скамейке запасных, позицию на правом фланге атаки занял Александр Караваев. И не подвел. Вместе с Тымчиком они организовали классную связку на своем крыле, не давая и шанса игрокам "Вереса" отдохнуть. На счету Караваева голевой пас при первом взятии, а также предголевая перед голом Гармаша. Караваев отлично закончил прошлый сезон. Точно так же он начал и нынешний.

Центральный нападающий - Руслан Степанюк, "Ворскла"

Скажем прямо - полтавчане опозорились в четверг, не сумев пройти "КуПС" в Лиге Конференций. Даже не хочется думать в каком расположении духа игроки выходили на матч против "Руха", но особого значения это не имело. Команде Максимова нужно было побеждать. И они это сделали, причем во многом благодаря командной игре и перформансу Руслана Степанюка. Форвард классно сыграл пяткой во время первого взятия ворот, отдав по сути предголоевой пас, а уже во втором тайме вовремя запрессинговал Бандуру, после чего сам же завершил спонтанную атаку. А сколько раз Руслан выигрывал борьбу у оппонента и сосчитать сложно. Громадный объем работы и просто шикарный матч.

Левый вингер - Владислав Кочергин, "Заря"

Один факт - первый хет-трик этого сезона. Нужны ли еще причины, чтобы взять Кочергина в нашу команду? Вот и нам кажется, что нет. MVP прошедшего матча, MVP прошедшего тура.

Тренер - Василий Кобин, "Минай"

Учитывая ресурсы, количество времени на подготовку и внешнее давление, которое оказывалось на "Минай" после спорного возвращения в УПЛ, становится очевидным, что Кобин оказался в очень непростой ситуации перед игрой против "Александрии". Но наставник справился. Он грамотно подготовил команду, каждый был на своем месте и боролся за результат. Не сказать, что по игре "Минай" был гораздо лучше "Александрии", но желание и самоотдача были на приличном уровне, что и помогло добыть победу. И в этом есть доля заслуги Василия Васильевича.