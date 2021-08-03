Скрипник - о разгроме над Ингульцом: Хорошая таблетка после поражения

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Ингульцом" (5:1) в матче 2-го тура УПЛ.

"Когда выигрываешь на выезде 5:1 – это приятно. Любая команда может играть. Мы с уважением отнеслись к "Ингульцу", разбирали соперника. Стараемся использовать высокий прессинг – он помог. Стараемся использовать молодежь. Она придает нам энергии. Хочется и дальше прогрессировать.

Следующая игра против "Динамо". Это совершенно другой калибр. Сейчас порадуемся победе, а сезон только начинается. Такая игра – хорошая таблетка после поражения.

Кочергин – командный игрок. Выстрелил... Два быстрых гола нас успокоили. Мы не бросили играть, прессинговали. Была реакция от "Ингульца". Чтобы снять напряжение сзади – нужно поднять давление впереди.