Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник - о разгроме над Ингульцом: Хорошая таблетка после поражения
Специалист высказался об игре против "Ингульца"
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Ингульцом" (5:1) в матче 2-го тура УПЛ.
"Когда выигрываешь на выезде 5:1 – это приятно. Любая команда может играть. Мы с уважением отнеслись к "Ингульцу", разбирали соперника. Стараемся использовать высокий прессинг – он помог. Стараемся использовать молодежь. Она придает нам энергии. Хочется и дальше прогрессировать.
Следующая игра против "Динамо". Это совершенно другой калибр. Сейчас порадуемся победе, а сезон только начинается. Такая игра – хорошая таблетка после поражения.
Кочергин – командный игрок. Выстрелил... Два быстрых гола нас успокоили. Мы не бросили играть, прессинговали. Была реакция от "Ингульца". Чтобы снять напряжение сзади – нужно поднять давление впереди.
Выпустили молодых ребят – быстренькие, шустрые. Бежали, старались, а голы – подарок для них. Все зависит от них. Они были на сборах с нами и можно сказать, что это будущее нашей команды", – сказал наставник "Зари".
Популярное сейчас
- Два шедевра от Кочергина. Хавбек Зари оформил дубль ударами из-за штрафной за сто секунд
- Костышин-брат терпит первое поражение. Волынь - Подолье 1:0
- "Это сильная команда с быстрыми футболистами" – пресс-конференция Де Дзерби перед матчем с Генком
- "Дуже файні емоції" - Селезнев после победы над Александрией перешел на украинский язык
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО