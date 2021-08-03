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Скрипник - о разгроме над Ингульцом: Хорошая таблетка после поражения

Премьер-лига
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Специалист высказался об игре против "Ингульца"

Скрипник - о разгроме над Ингульцом: Хорошая таблетка после поражения

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

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Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Ингульцом" (5:1) в матче 2-го тура УПЛ.

"Когда выигрываешь на выезде 5:1 – это приятно. Любая команда может играть. Мы с уважением отнеслись к "Ингульцу", разбирали соперника. Стараемся использовать высокий прессинг – он помог. Стараемся использовать молодежь. Она придает нам энергии. Хочется и дальше прогрессировать.

Следующая игра против "Динамо". Это совершенно другой калибр. Сейчас порадуемся победе, а сезон только начинается. Такая игра – хорошая таблетка после поражения.

Кочергин – командный игрок. Выстрелил... Два быстрых гола нас успокоили. Мы не бросили играть, прессинговали. Была реакция от "Ингульца". Чтобы снять напряжение сзади – нужно поднять давление впереди.

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Выпустили молодых ребят – быстренькие, шустрые. Бежали, старались, а голы – подарок для них. Все зависит от них. Они были на сборах с нами и можно сказать, что это будущее нашей команды", – сказал наставник "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Ингулец (Петрово)
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Источник:
УПЛ ONLINE

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