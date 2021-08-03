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Беседин: Когда снимут гипс, буду фактически учиться ходить заново

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист рассказал о восстановлении после ужасной травмы

Беседин: Когда снимут гипс, буду фактически учиться ходить заново

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о ходе восстановления после тяжелой травмы, полученной в матче финальной части Евро-2020 против Швеции.

"Настроение уже получше, если сравнивать с тем, что было в первые дней десять. В общей сложности гипс на ноге надо носить шесть недель, осталось еще две. После того, как его снимут, врачи сделают повторное МРТ и затем оденут на ногу специальный брейс. Уже в нем смогу потихоньку наступать на ногу, так сказать, буду учиться ходить заново.

Что касается сроков восстановления и возвращения в общую группу, то что-либо конкретное можно будет говорить лишь после того, как будет сделана повторная МРТ. Будет это в середине августа, и затем начнется длительный период восстановления.

Добавлю, что за это время мне звонили многие люди и я получил множество сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, читал также слова президента "Динамо", причем Игорь Михайлович сказал мне их также в личном разговоре.

Все это для меня очень важно и помогло преодолеть сложный этап в жизни и карьере. Теперь я точно знаю, что восстановлюсь и вернусь только сильнее", - отметил Беседин.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2021 в 09:39
Скорійшого одужання!
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0
0
royalstas (Вінниця)
03.08.2021 в 09:00
Да... так лежиш відновлюєшся повертаєшся а тут бам і твоє місце зайнято кращим нападаючим чемпіонату Гармашем)
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