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Кочергин: Приятно, что удалось сделать хет-трик, но главное, что Заря выиграла

Премьер-лига
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Хавбек луганчан оценил игру против "Ингульца"

Кочергин: Приятно, что удалось сделать хет-трик, но главное, что Заря выиграла

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал победу над "Ингульцом" (5:1) в матче 2-го тура УПЛ. Хавбек луганчан отметился хет-триком.

"Очень приятно, что удалось сегодня сделать хет-трик. Главное, что мы выиграли, потому что в 1-м туре вроде играли неплохо, но уступили. Сегодня совпало, что хорошо играли и победили в матче.

Конечно, быстрый гол всегда много решает. Соперник начинает открываться, и у нас появляется больше пространства. Сложнее вскрывать, когда вся команда стоит в обороне.

Хорошо, когда с большим счетом выигрываешь, это поднимает настроение, каждый чувствует уверенность", — сказал Кочергин.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Владислав Кочергин
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Источник:
УПЛ ONLINE

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