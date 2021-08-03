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Кочергин: Приятно, что удалось сделать хет-трик, но главное, что Заря выиграла
Хавбек луганчан оценил игру против "Ингульца"
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин прокомментировал победу над "Ингульцом" (5:1) в матче 2-го тура УПЛ. Хавбек луганчан отметился хет-триком.
"Очень приятно, что удалось сегодня сделать хет-трик. Главное, что мы выиграли, потому что в 1-м туре вроде играли неплохо, но уступили. Сегодня совпало, что хорошо играли и победили в матче.
Конечно, быстрый гол всегда много решает. Соперник начинает открываться, и у нас появляется больше пространства. Сложнее вскрывать, когда вся команда стоит в обороне.
Хорошо, когда с большим счетом выигрываешь, это поднимает настроение, каждый чувствует уверенность", — сказал Кочергин.
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