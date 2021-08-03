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Лавриненко: Шахтер, Заря, Динамо и Десна - такой календарь никому не пожелаешь
У команды из Петрово пока ноль набранных очков
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от "Зари" (1:5) в рамках второго тура УПЛ.
"Календарь не выбирают, надо играть со всеми. Но "Шахтер", "Заря", "Динамо" и "Десна" в первых четырех турах — конечно, такого календаря никому не пожелаешь.
У нас новая команда, нужно много времени, чтобы привести всех к общему знаменателю. Сегодня у "Ингульца" было много ошибок, хотя случались и проблески в игровом плане. Мы плохо сыграли в обороне, а реализация "Зари" показала, что эта команда готовится к Лиге Европы.
Пропустить два гола к седьмой минуте после ударов из-за пределов штрафной — это как холодный душ. Все планы разрушились, надо было адаптироваться к произошедшему.
Мы работаем каждый день, чтобы новички как можно быстрее обрели взаимопонимание и поняли наши требования.
Да, замены усилили игру "Ингульца". Однако вышедшие во втором тайме игроки не смогли бы выйти в основе. Их функциональное состояние недостаточно хорошее", - сказал Лавриненко.
Отметим, что после 2-х туров УПЛ у команды из Петрово пока ноль набранных очков.
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