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Агент: В борьбу за Довбика включился и бельгийский Андерлехт

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинцем интересуется не только турецкий клуб

Агент: В борьбу за Довбика включился и бельгийский Андерлехт

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о переговорном процессе с турецким клубом "Трабзонспор".

"Переговоры, действительно, находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов, в частности, в последние дни проявляет интерес к нападающему днепрян гранд бельгийского футбола - "Андерлехт".

Мы не форсируем событий, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на "флажке", - сказал Люндовский.

Напомним, что Артем Довбик связан контрактом с "Днепром-1" до 31 декабря 2023 года, популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что "Трабзонспор" готов заплатить за украинского форварда 3,5 миллиона евро.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Андерлехт (Брюссель) Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
03.08.2021 в 11:46
Андерлехт не лучший вариант для него, там играют Михайличенко и Макаренко и там их особо не ценят, хотя они неплохие игроки. Лучше перейти в Гент или Генк, там больше доверяют украинцам.
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FC Energy (Новая Каховка)
03.08.2021 в 12:11
По поводу Михайличенко не согласен, как для дебютного сезона играл достаточно, но позиция не подразумевает заметную яркую игру, не нападающий же.
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