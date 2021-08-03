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Агент: В борьбу за Довбика включился и бельгийский Андерлехт
Украинцем интересуется не только турецкий клуб
Фото: СК Днепр-1
Агент форварда "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о переговорном процессе с турецким клубом "Трабзонспор".
"Переговоры, действительно, находятся в активной фазе, однако говорить о том, что Довбик близок к переезду в Турцию преждевременно. Тем более, что Артема хотят видеть у себя еще несколько известных клубов, в частности, в последние дни проявляет интерес к нападающему днепрян гранд бельгийского футбола - "Андерлехт".
Мы не форсируем событий, еще есть время для маневра. Сейчас главное, чтобы Артем был на виду, радовал результативностью. Да и не будем забывать, что судьба многих контрактов решалась, как говорят шахматисты, на "флажке", - сказал Люндовский.
Напомним, что Артем Довбик связан контрактом с "Днепром-1" до 31 декабря 2023 года, популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что "Трабзонспор" готов заплатить за украинского форварда 3,5 миллиона евро.
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