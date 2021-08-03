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Герой футбольного дня. Владислав Кочергин

Премьер-лига
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Герой футбольного дня. Владислав Кочергин

Фото: ФК Заря Луганск

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Проигрывать всегда обидно. Проигрывать не проигрышные игры принципиальному сопернику – и подавно. Именно такая неприятность случилась с "Зарей" в первом туре, поэтому матч с "Ингульцом" превратился для луганчан в особое испытание. Испытание без права на ошибку.

Напряжение, однако, держалась только "на бумаге". На футбольном же поле команда Виктора Скрипника очень быстро сняла вопрос о победителе, забив дважды в течение первой десятиминутки. Вел за собой "Зарю" Владислав Кочергин.

Его статистика со вчерашнего матча впечатляет. Пять ударов, четыре – в створ, три гола. Два созданные голевые эпизоды. Один заработанный на себе фол, 43 передачи с процентом точности 77, два ключевых паса и один навес.

Кочергин провел одиннадцать единоборств, дважды овладевал мячом в неочевидных ситуациях. Допустил пять потерь. Стал беспрекословно эсамым ффективным игроком второго тура и двигателем "Зари" на пути до трех очков.

Герой футбольного дня. Владислав Кочергин - изображение 1

"Ингулец" создавал мало сопротивления, но и "Заря" не вылезала из штанов. 709 ТТД за матч – это лишь восьмой показатель тура. Более интенсивный футбол показывали не только "Динамо" с "Шахтером", но и "Ворскла", "Десна", "Александрия", "Днепр-1" и даже "Металлист 1925". Однако "Заря" одержала очень убедительную победу, что важнее любых статистических показателей. Виктор Скрипник не мог не оценить работу Сергея Булеца, порадовался дебютным голам Кристиана и Фримпонга, но за результат благодарил именно Кочергина. Вчера был его день.

Такой темп "Зари" перед стартом в квалификации Лиги Европы не может не радовать. Хотя перед тем будет испытание киевским "Динамо", где у игроков "Зари" не будет столько воли у чужих владений. Тогда уже будем оценивать не индивидуальностей, а коллективные действия команды Виктора Скрипника.

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 12:31
Пускай забьет Днепру,Динамо и Кротам.Ингульцу особо нечего забивать
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_Hell_Cat_ (Днепр)
03.08.2021 в 12:55
почему-то Шахтеру не удалось наделать ХетТриков с Ингульцом...тут просто у парня всё получалось в этот день....ну а хорошим тестом перед европой будет игра с Динамо...
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