Булеца: Во втором тайме Заря расслабилась

Нападающий "Зари" Сергей Булеца в интервью "Футбол NEWS" высказался после победы над Ингульцом (5:1) во втором туре УПЛ.

"Мы настраивались. Знали, что будет тяжело, тем более на выезде. Для нас игра сложилась хорошо в плане результата.

По игре: во втором тайме расслабились, но все равно добились своего результата", - сказал Булеца.