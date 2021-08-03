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Булеца: Во втором тайме Заря расслабилась

Премьер-лига
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Первая победа луганчан в новом сезоне

Булеца: Во втором тайме Заря расслабилась

Фото: Footballua.tv

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Нападающий "Зари" Сергей Булеца в интервью "Футбол NEWS" высказался после победы над Ингульцом (5:1) во втором туре УПЛ.

"Мы настраивались. Знали, что будет тяжело, тем более на выезде. Для нас игра сложилась хорошо в плане результата.

По игре: во втором тайме расслабились, но все равно добились своего результата", - сказал Булеца.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Сергей Булеца
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Источник:
Футбол NEWS

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