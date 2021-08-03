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Автор хет-трика. УПЛ назвала лучшего игрока 2-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Экспертный совет выбрал Кочергина

Автор хет-трика. УПЛ назвала лучшего игрока 2-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин признан лучшим игроком по итогам второго тура украинской Премьер-лиги.

25-летний хавбек оформил хет-трик в матче против "Ингульца". Матч завершился со счетом 5:1.

Отметим, что для Владислава этот хет-трик стал не только первым в нынешнем сезоне среди команд УПЛ, но и в профессиональной карьере.

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
03.08.2021 в 12:52
Несподіване рішення. Хто би міг таке передбачити...:) Це ще один футболіст, який реально заслуговував просидіти 5 матчів Євро на лавці у Шеви.
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