Автор хет-трика. УПЛ назвала лучшего игрока 2-го тура

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин признан лучшим игроком по итогам второго тура украинской Премьер-лиги.

25-летний хавбек оформил хет-трик в матче против "Ингульца". Матч завершился со счетом 5:1.

Отметим, что для Владислава этот хет-трик стал не только первым в нынешнем сезоне среди команд УПЛ, но и в профессиональной карьере.

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