Динамо стартовало по-чемпионски. О чем говорить после 2-го тура УПЛ

"Динамо" выглядело по-чемпионски. Даже появились мысли, что борьбе за титул быть

"Шахтёр" за одно трансферное окно потратил на покупку футболистов столько, сколько "Динамо" за последних десять окон. Это сделало серьёзный крен в сторону "горняков" в котировках выиграть национальный чемпионат в нынешнем сезоне. Однако Киев стартовал и сразу показал, что готов к борьбе. "Динамо" выглядело мощно, остро, эффективно, а главное - держало интенсивность в игре даже после перерыва, когда исход противостояния с "Вересом" уже был предрешён. "Шахтёр", например, против "Ингульца" так не смог.

Ясно, что строить планы после одной неудачной игры соперника и одной удачной своей очень неправильно. Но фундамент, который заложили киевляне в премьерном поединке сезона, наталкивает на позитив. На то, что борьба за титул может длиться до последних дней чемпионата. Александр Рыженко

"Десне" пора решить вопрос с обороной

В конце прошедшего сезона черниговская "Десна", подобно богатому и доброму миллионеру, которому нужно как-то отмыть деньги, раздавала сбережения направо и налево. В их случае это очки и место в таблице. "Северяне" умудрились проиграть "Минаю" и "Мариуполю", из-за чего в итоге пролетели мимо еврокубков. Команду ожидала серьезная чистка, после которой сильно изменилась защитная линия. Как показал матч второго тура - не факт, что в лучшую сторону.

Если с "Черноморцем" Селин, Цымбалюк и Сафронов играли практически безупречно, то с "Мариуполем" возникали реальные проблемы. Команда позволила сопернику создать много моментов, учитывая, что тот большую часть игры провел в меньшинстве. Был пропущенный странный гол, игроки проигрывали подборы и позволяли сопернику наносить удары с любых дистанций. Да, матч закончился с победным счетом, однако это не означает, что такое будет случаться постоянно. Более серьезные команды будут наказывать "северян" за их ошибки в обороне.

Мы не знаем, какие цели ставит руководство перед тренерским штабом и сколько денег президент "Десны" готов вкладывать в проект, но точно известно другое - нужны новички. Хотя бы один центрбек. Имея в команде лишь одного профильного центрального защитника (молодого Биловара), ты не построишь быстроходный фрегат, который проплывет через весь сезон, демонстрируя ровную игру. Где-то можно вырвать победу на зубах, где-то задавить соперника при помощи атаки, но это не будет тенденцией. Скорее исключением. Георгий Грошев

"Минай" – пример того, как следует бороться с обстоятельствами

Специалисты не устают повторять, что некоторые из нынешних участников УПЛ не отвечают статусу соревнований по уровню кадрового наполнения. В этом действительно есть логика, но закарпатский "Минай" в своем стартовом поединке показал, что можно достойно бороться вопреки обстоятельствам.

Сегодняшний состав "Миная", несмотря на наличие Евгения Селезнева, – это команда уровня Первой лиги: Гончар, Горин Кучер, Кулиев, Байдал, Вишневский. Но эти ноунеймы старательно сыграли против "Александрии" и проявили незаурядную волю к победе.

В течение матча "Минай" совершил лишь 639 ТТД, но выиграл аж 98 единоборств. Это 58 процентов из возможного – лучший усредненный показатель среди всех участников УПЛ. Что уж говорить, если даже Евгений Селезнев не жалея себя опускался в глубину поля, стелился в подкате и провел целых двадцать единоборств. С таким рвением "Минай" никого просто так из Ужгорода с очками не отпустит.

С этого смело можно брать пример "Черноморцу", "Ингульцу" или "Вересу", которые пока не впечатляют и не имеют ресурсов, благодаря которым можно выйти из тени. Выгрызать и бороться – единственный способ для таких команд не быть поставщиком очков. Игорь Семйон

"Мариуполь" продолжает топтаться на месте

Есть два компонента, по которым стоит оценивать команду: игра и результат. С первым у "Мариуполя" в прошедшем туре проблем не было. Команда Остапа Маркевича добротно сыграла против "Десны", проведя большую часть встречи вдесятером. Кащук подставил свой коллектив, заработав глупейшее удаление, но "приазовцы" продолжили создавать моменты, забили первыми и вполне могли рассчитывать на приемлемый результат. Но все равно проиграли.

"Мариуполю" не впервые упускать результат в конце игры. В конце прошлого сезоне они в подобном стиле проигрывали "Львову", перед этим упускали преимущество над "Олимпиком". Их главная проблема - отсутствие агрессии, желания победить и делать все ради этого. Да, временами они показывают неплохую игру, как с той же "Десной", но в конце, потеряв преимущество, ведут себя спокойно, как будто ни о чем не жалея. Ведь играли неплохо, а это главное. Но это не так. В спорте всегда есть место результату и Остапу Маркевичу пора бы это понять. В прошлом сезоне тренеру многое списали на неопытность и статус новичка в УПЛ. Сейчас же нужно давать хоть какой-то результат, а не одно очко после двух матчей. Георгий Грошев

За "Колос" сработала скамейка запасных. Это может выделить ковалевцев среди серой массы

"Серой массой" принято называть команды с третьего по шестнадцатое места в турнирной таблице УПЛ – те команды, которые далеко от уровня "Динамо" и "Шахтера". Получить бронзу, а также достойно бороться за зону еврокубков смогут те, у кого качественная скамейка запасных.

"Днепр-1", "Заря" среди них, но едва ли не лучше всех сейчас проявляют себя кадры "Колоса". Ковалевцы не слишком удачно провели поединок первого тура, поэтому Руслан Костышин позволил себе сразу шесть (!) изменений в стартовом составе. Такой ротации могут позавидовать многие конкуренты "Колоса". Важным является и тот факт, что победный гол ковалевцев организовали двое игроков, вышедших в матче против "Металлиста 1925" на замену – Ильин (голевая передача) и Ситчинава (предголевая передача).

Ильин в течение 24-х минут пребывания на поле заработал оценку, которая сделала его вторым самым эффективным игроком матча от InStat (251). Не растерялся также Ситчинава, который за столько же времени дважды пробил по воротам, отдал восемь пасов, провел семь единоборств. Равную игру ковалевцам удалось выиграть именно благодаря эффективным заменам.

Остается надеяться, что довольно широкая как для УПЛ скамейка запасных поможет "Колосу" успешно стартовать в Лиге конференций. Игорь Семйон

Один провал не ставит на "Вересе" клеймо аутсайдера чемпионата

Ровенчане провели ужасную игру против киевлян, так в неё и не включившись. Росточки агрессии и желания играть за полтора часа на поле "Олимпийского" мы наблюдали в сумме минут десять, но очевидно, что с такими показателями в УПЛ надолго не задержишься. Две атаки в дебюте игры развалили "народный клуб" психологически. Отойти от такого шока было уже тяжело, а "Динамо" наоборот - только прибавило, не просто почуяв кровь, а увидев, что оппонент буквально ею истекает.

За два тура "Верес" ещё не забил ни одного гола - вот это Юрия Вирта должно напрягать намного больше. Такие же показатели только у одного клуба УПЛ: "Черноморца", который в этой Премьер-лиге пока только для того, чтобы бить антирекорды. Трансферное окно ещё открыто и менеджменту клуба было бы неплохо задуматься, кем бы усилить линию созидания и завершения. Александр Рыженко

Смена схемы не помогает "Ингульцу"

Чем запомнился "Ингулец" в прошлом сезоне? Своим неудобным стилем. Команда практически не играла сама, но также не давала особого пространства сопернику. Отсюда и большое количество ничейных результатов (11 штук) и сохранение прописки в элите. "Козаки" собирали очки, как курочка по зернышку, но в новом сезоне Сергей Лавриненко решил что-то менять. И начал он с тактической схемы.

В двух матчах этого сезона "Ингулец" выходил с тремя центральными защитниками, что серьезно ухудшило игру в обороне. От "Шахтера" они пропустили дважды, но "горняки" наиграли на гораздо большее. У "Зари" же проблем с реализацией не было, отсюда и пять голов от команды Скрипника, два из которых пришли в первые семь минут. Что самое интересное, в обоих матчах "Ингулец" забил по голу, но оба раза это было сделано во втором тайме, когда Лавриненко возвращался к базовым настройкам и играл по схеме в четыре защитника.

К чему мы это? По первым матчам сезона заметно, что новая схема не помогла "казакам" играть лучше в атаке, в то самое время, как в обороне начался твориться хаос. Возможно, Сергею Лавриненко пора свернуть назад и вернуться на протоптанную дорожку? Георгий Грошев

Фото - Анатолий Спица, Александр Приходько