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Определился лучший тренер второго тура УПЛ
"Заря" нанесла разгромное поражение "Ингульцу"
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам второго тура УПЛ.
Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.
Под руководством специалиста луганчане нанесли поражение петровскому "Ингульцу" (5:1 на выезде), получив первую победу в новом сезоне.
Скрипник получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.
Отметим, что лучшим игроком 2-го тура был признан также представитель луганской "Зари".
Напомним, в следующем туре подопечные Скрипника сыграют против киевского "Динамо". Матч состоится 8 августа и начнется в 19:30.
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