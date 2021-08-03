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Определился лучший тренер второго тура УПЛ

Премьер-лига
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"Заря" нанесла разгромное поражение "Ингульцу"

Определился лучший тренер второго тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам второго тура УПЛ.

Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Под руководством специалиста луганчане нанесли поражение петровскому "Ингульцу" (5:1 на выезде), получив первую победу в новом сезоне.

Скрипник получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Отметим, что лучшим игроком 2-го тура был признан также представитель луганской "Зари".

Напомним, в следующем туре подопечные Скрипника сыграют против киевского "Динамо". Матч состоится 8 августа и начнется в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
УПЛ

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