Определился лучший тренер второго тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам второго тура УПЛ.

Им стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Под руководством специалиста луганчане нанесли поражение петровскому "Ингульцу" (5:1 на выезде), получив первую победу в новом сезоне.

Скрипник получил 4,6 балла из 5 возможных от экспертной комиссии.

Отметим, что лучшим игроком 2-го тура был признан также представитель луганской "Зари".

Напомним, в следующем туре подопечные Скрипника сыграют против киевского "Динамо". Матч состоится 8 августа и начнется в 19:30.