Молодцы против овец. Акценты зрителя на играх 2-го тура УПЛ

Давайте сразу условимся: слово "овцы" в контексте нашей беседы отнюдь не будет иметь того уничтожающего значения, в каком привыкли его применять по отношению к своим футболистам болельщики "Карпат". Просто пришла на память народная поговорка: "Молодец против овец, а против молодца – сам как овца". В этом смысле, и не более того.

То и дело вспоминал эти слова, наблюдая большинство матчей тура. А иной раз – и оглядываясь на прошлый тур. И, к моему глубокому сожалению, второй еще похлеще первого четко и недвусмыленно продемонстрировал откровенную слабость нашего чемпионата. Так что после двух туров, помимо двух наших "монстров", цельного впечатления не произвел никто.

Но и эти двое, опять же, феерили на фоне "овец". Проблема в том, что с молодцами в стране напряженка, да и те вполне могут обернуться овцами на европейском уровне. Навскидку же отметим полное отсутствие ничьих в туре, крупный счет в половине игр, и то, что лишь в двух случаях из восьми удавалось забить обоим участникам поединка.

Львов – Шахтер 0:3

Мариуполь – Десна 1:2

Черноморец – Днепр-1 0:3

Ворскла – Рух 2:0

Колос – Металлист 1925 1:0

Динамо – Верес 4:0

Ингулец – Заря 1:5

Минай – Александрия 1:0

Зрелищность. Как бы посмотреть было на что во всех матчах. Но наименее содержательной (самой бедной на острые моменты), в моей версии, будет игра в Полтаве. По сути, тут было жарко у ворот только в последнюю десятиминутку перед перерывом и примерно столько же времени в середине второго тайма – по два-три эпизода и там, и там.

Больше всего футбола было, как и полагается, в самом результативном поединке тура – в Кропивницком. При этом "Заря" с "Ингульцом" реализовали здесь ровно половину своих голевых шансов. Следующим назвал бы матч "Мариуполь" - "Десна". На уровне смотрелись игры в Днепре и во Львове. Да и остальные, повторюсь, условный зачет зрителя получили.

Интрига. А тут поединки тура разделились строго пополам. В первой половине многое, а то и практически все определялось еще до перерыва.

В Киеве "Вересу" можно было сворачивать лавочку уже на 4-й минуте – когда Попов открыл счет. Двумя минутами позже подобная же участь ожидала "Ингулец" - после первого гола Кочергина. В обоих случаях вскоре мяч вновь посещал те же ворота, и дальше интерес к игре оставался уже только у болельщиков выигравших команд.

"Динаморец" (придумал не я, но использую это весьма меткое определение) продержался до 40-й минуты, когда забил Пихаленок. И дальше "Днепр" лишь наращивал свое преимущество. Ну и, по большому счету, мяч, забитый еще через две минуты в Полтаве Скляром, означал "припинення Руху". Ибо свой уникальный полумомент гости создали уже при 0:2.

Но была и другая сторона медали – яркая и блестящая. Лишь на 73-й минуте "Шахтер" сумел сломить сопротивление "Львова" - забил Траоре, и погнали городские наших… Вишневский принес победу "Минаю" в Ужгороде на последней минуте основного времени. Безбородько – "Десне" в Мариуполе – уже в компенсированное, две минуты спустя.

Фото - ФК Минай

И, наконец, Дмитренко, наверное, мог бы получше распорядиться своим шансом в Ковалевке и спасти "Металлист 1925" от поражения еще на две минуты позже, уже перед самым финальным свистком. Резюмирую: интрига потчевала нас в этом туре по принципу "все или ничего".

Логика. Наиболее закономерен счет в Днепре: 3:0 – точнее, не скажешь. При внимательном рассмотрении, вполне логичны и 1:2 в Мариуполе в пользу "Десны". "Заря" однозначно "наиграла" на крупную победу, и уже не важно, с какой именно разницей.

Также думаю, что победы "Шахтера", "Ворсклы" и "Динамо" могли бы выражаться в менее крупных цифрах. А "Колос", может быть, и ненамного, но все же был ближе к победе над харьковчанами. Пожалуй, можно найти свою логику и в победе "Миная", но скажу так: "Александрия" заслуживала ничьей больше всех прочих неудачников тура.

В целом же, тур был на редкость логичен. А кто-то, возможно, скажет: и поэтому скучен.

Судейство. На сей раз, слабым звеном стал арбитраж Козыка сотоварищи в Мариуполе. Сначала, на 54-й минуте, при 0:0, они не увидели гола Будковского в хозяйские ворота. Могу утверждать это, как имеющий глаза и дважды рассмотревший на повторах полностью пересекший линию мяч еще во время трансляции. Это только у Юрича такой ястребиный глаз?

Что эксперт сайта, что мой консультант, как я понимаю, примеряют этот эпизод на себя и понимают всю сложность его судейской оценки без современных технологий (Юстас выразился дипломатично: "Повтора в линию нет. Скорее гол – это я вижу"). Это ясно, но никак не отменяет самой ошибки. А ведь через 11 минут в счете поведет уже "Мариуполь".

(К слову, о профессионализме: комментатор матча в момент, когда демонстрировались эти красноречивые повторы, искал в протоколе матча Витю (который потом оказался Митей). И лишь разуверившись в своих поисках, поднял глаза на монитор, где уже шел повтор с другого ракурса – чтобы авторитетно нам заявить, что мяч линию ворот не пересек).

А на второй компенсированной минуте судьи уже явно ошибаются в пользу "Десны": победный гол Безбородько был забит из офсайда. Что увидел, наряду со многими другими, и Юстас. Выходит, Фемида взяла – Фемида дала? И, как по мне, вновь, как и в прошлом туре, у нас нет поводов для разговоров о том, кому "подсудили".

А вот в Кропивницком, на 80-й минуте, при 1:3, не был назначен, на взгляд Юстаса, очевидный пенальти в ворота "Зари": "Основания были. За руку явно тянул". Другое дело, что я весьма скептически оценил бы шансы "Ингульца" отыграться, даже реализуй он эту "точку". Тогда как комплиментарно настроенные эксперты второй тур кряду пытаются разглядеть тут потенциал.

Словом, ошибки были, но на результатах практически не сказались. Никто пока не нажил очков, благодаря судейству.

Везение. Фортуна прошла стороной. Везло понемногу и "Десне", и "Руху", и "Днепру", и его визави из Одессы, но нигде это везение не стало определяющим фактором для выявления победителя. А посему не будем тут вдаваться в подробности.

Личности. На мой взгляд, самой яркой фигурой тура стал Пихаленок – участник большинства опасных эпизодов у ворот в исполнении "Днепра", включая два гола. Следующим назову автора хет-трика – Кочергина из "Зари", пусть он и уступит чисто символически. Третьим будет еще один днепрянин – Чуже. Отметил бы также Шахаба ("Заря") и черниговца Завийского (второй тур кряду).

Фото - СК Днепр-1

Вратари в целом проявили себя довольно бледно. И поэтому лишь методом исключения выделю Кучера из "Миная" с его двумя-тремя важными сэйвами.

Симпатии. Как вы понимаете, на атаку в этом туре прилично отыграли многие. Мне больше всех импонировала "Заря" (и дело не столько в забитых мячах). Почти так же понравился и "Днепр". Лишь после них упомяну "Шахтер" и "Динамо", а замкнет пятерку, пожалуй что, "Мариуполь", достаточно созидавший, играя в меньшинстве.

Хуже всех смотрелась команда Леонида Климова – она вообще явно не из этой песочницы. А кроме нее, очень слабо выглядели "Верес" и "Рух". На сей раз, они пополнили внушительный список "овец" в УПЛ.

Таблица. В нее, по-прежнему, пока не смотрим, тем паче не у всех игр поровну. Так разве что, бегло.

Отметим важную выездную победу "Десны", которая пока позволяет ей делить лидерство с фаворитом. И успех "Колоса", достигнутый в поединке с непростым соперником. Ну а победа "Миная" - это главная сенсация стартовавшего сезона: трудно было поверить в подобное, глядя на то, как комплектовалась команда – результат очередной операции "Вжух".

"Александрия" - главный неудачник тура, особенно с оглядкой на прошлый. Эдакий начинающий Робин Гуд УПЛ: у более сильного забрали, слабому отдали. Весомая потеря очков постигла и "Мариуполь", но тут существенную, если не ключевую роль сыграло удаление Кащука.

В отару к четырем овцам внизу таблицы со временем, боюсь, примкнет и тот же "Минай". А вообще, из всего замечательного пополнения двух последних лет (когда мы на всех парах неслись к вожделенным 16 командам) пока только "Металлист 1925" выглядит адекватным Лиге. Другое дело, что кое-кто из старожилов стал потихоньку деградировать, приближаясь к ним по уровню.

Фото - ФК Металлист 1925

Результат, да и игра "Десны" весьма обманчиво смотрятся на фоне соперников, все голы от нее пропустивших в меньшинстве. "Днепр", как и она, феерил на фоне неживого "Динаморца".

Писал в прошлый раз: "По всем законам жанра, с учетом психологической ямы и физической усталости основных игроков, "Ворскла" должна потерять очки с "Рухом". Если же произойдет обратное, и не ценой сверхусилий, то вывод будет очень прост и неутешителен. Тогда, значит, с КуПСом произошло то, что должно было произойти". Могу еще раз подписаться.

Раздолбавшая "Ингулец" "Заря", перед этим умудрилась проиграть на своем поле "Александрии". Которая нынче уступила записному аутсайдеру. Как по мне, это может говорить о чем угодно, только не о силе и стабильности команд нашей "вышки". Худшее, что может произойти – все "простые смертные" УПЛ скатятся до уровня "братской могилки".

И тогда мы уже будем говорить не о молодцах против овец, а о превратившихся в овец молодцах. По принципу: с кем поведешься, с тем и наберешься.

Анонсы. В следующем туре самой привлекательной мнится вывеска "Заря" - "Динамо". Но мне почему-то кажется, что вопрос лишь в том, с каким счетом выиграют киевляне. Команде Скрипника теперь играть против нашего местного молодца. Будет ли она сама как овца?

Следующий по степени интереса для меня матч "Днепр" - "Мариуполь". Две смотрибельные команды, проверка хозяйских амбиций относительно крепким гостевым орешком.

"Ворскла" - "Львов". Команда Бессмертного зарекомендовала себя отнюдь не сладкой булочкой, о которую можно и зубы пообломать. Команда Максимова уже не в яме и набирает ход? Будем посмотреть.

Фото - Ворскла (Полтава)

"Рух" - "Верес". А вот и первая схватка за место под солнцем УПЛ. Ожидается не столько зрелище, сколько заруба – удовольствие для тех, кому кобыла таки невеста. То бишь, на типичном уровне Первой лиги. А ну-ка, ребята, разубедите…

В остальных играх все выглядит предсказуемым. Если только "Колос" не переутомится от Лиги конференций, или "Десне" придется играть в равных составах, и это станет камнем преткновения. Я не издеваюсь над вами, черниговцы. Ничего личного, только статистика: за час с лишним в сумме до удалений в обоих матчах зафиксировал у вас лишь один момент Будковского из ничего.

Буду только рад, если действительность опровергнет мои предположения и домыслы. И молодцы будут смотреться молодцами против молодцов, а вчерашние овцы, сбросив шкуры, превратятся в волков. Но пока не очень похоже…