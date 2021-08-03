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Пенальти в ворота Вереса стал для Цыганкова 19-м в УПЛ. Всего на его счету 61 гол в лиге
Практически каждый третий с "точки"
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков в прошлом туре чемпионата Украины забил 75-й гол на клубном уровне, сообщает пресс-служба УПЛ.
Всего игрок уже отличился 61 результативным ударом в УПЛ, 4 гола он забил в Кубке страны и 10 в еврокубках. Любопытно, что среди 61 гола в чемпионате Украины 18 пришлись на пенальти. Всего игрок исполнял 11-метровые в украинской лиге 19 раз, однажды допустив осечку.
Напомним, что матч "Динамо" - "Верес" завершился убедительной победой киевлян 4:0.
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