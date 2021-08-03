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Пенальти в ворота Вереса стал для Цыганкова 19-м в УПЛ. Всего на его счету 61 гол в лиге

Премьер-лига
(1 голосов)

Практически каждый третий с "точки"

Пенальти в ворота Вереса стал для Цыганкова 19-м в УПЛ. Всего на его счету 61 гол в лиге

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков в прошлом туре чемпионата Украины забил 75-й гол на клубном уровне, сообщает пресс-служба УПЛ.

Всего игрок уже отличился 61 результативным ударом в УПЛ, 4 гола он забил в Кубке страны и 10 в еврокубках. Любопытно, что среди 61 гола в чемпионате Украины 18 пришлись на пенальти. Всего игрок исполнял 11-метровые в украинской лиге 19 раз, однажды допустив осечку.

Напомним, что матч "Динамо" - "Верес" завершился убедительной победой киевлян 4:0.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
03.08.2021 в 16:58
Цыганкову только Вересу забивать,на Эвро один из худших был
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ascent (Луксор)
03.08.2021 в 16:33
Ждем 20-го пенальти с затяжным падением с прогибом и гримасой боли по Станиславскому. Ну и памятную статуэтку типа Оскар с надписью "20"...
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Zanregent (Винница)
03.08.2021 в 16:43
Цыганков и без пенальти нормально забивает и ассистирует!
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Димитър из Софии (София)
03.08.2021 в 16:54
Сколько тебе лет? Помнишь судей при Яныке? Все, этого достаточно, чтобы ты завалил свое помело. И до наших времен судьи всегда на стороне тех же. Сейчас уже такого беспредела конечно нет. Про УССР не заикайся даже, это были цветочки по сравнению с тем, что было в 10 годах.
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