Пенальти в ворота Вереса стал для Цыганкова 19-м в УПЛ. Всего на его счету 61 гол в лиге

Сколько тебе лет? Помнишь судей при Яныке? Все, этого достаточно, чтобы ты завалил свое помело. И до наших времен судьи всегда на стороне тех же. Сейчас уже такого беспредела конечно нет. Про УССР не заикайся даже, это были цветочки по сравнению с тем, что было в 10 годах.