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Минай сыграет с бывшим клубом Милевского

Премьер-лига
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Клуб объявил следующего соперника в контрольных матчах

Минай сыграет с бывшим клубом Милевского

Фото: FC Minaj / Автор: неизвестен

Новина українською

Минай объявил следующего контрольного соперника – им станет венгерская “Кишварда”. Матч пройдет 5 августа.

Встреча пройдет на поле “Кишварды” в одноименном городе близ границы с Украиной. Начало матча – 16:00 по Киевскому времени.

Отметим, что в сезоне 2018-2019 Артем Милевский выступал за “Кишварду”. За венгерский клуб он провел 10 встреч, в которых отдал 3 передачи.

Вторую половину прошлого сезона он провел в самом “Минае”, до этого выступая в Беларуси.

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“Минай” в этом сезоне будет выступать в УПЛ, благодаря снятию с чемпионата “Олимпика”.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай Кишварда (Венгрия)
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