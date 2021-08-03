Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес вакцинировался от коронавируса
В клубе выбрали вакцину от Moderna
Фото: nkveres.com / Автор: неизвестен
Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба “Верес” сегодня сделали первую инъекцию вакцины от Covid-19, сообщает официальный сайт клуба.
Процесс разделили на два дня: часть персонала и игроков вакцинировались 2 августа, а часть сегодня.
"Мы выбирали между вакцинами производства компаний Astrazeneca, Pfizer и Moderna. Другие вакцины мы не рассматривали, поскольку прививки других производителей признаются не всеми странами мира".
"В итоге мы остановились на вакцины американского производства Moderna. Это высокоэффективная вакцина, которая также защищает от новых штаммов COVID-19", – сказал клубный врач Юрий Сиренко.
Вторую иммунизацию клуб проведет через месяц.
Популярное сейчас
- От тюрьмы к суме и тюрьме? О переходе Романа Яремчука в Бенфику
- Беленюк разгромил хорвата и вышел в финал Олимпиады!
- Борец Насибов – в финале Олимпиады в Токио!
- Львов - Шахтер 0:3. Долго запрягали, ехали не быстро
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал