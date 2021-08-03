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Верес вакцинировался от коронавируса

Премьер-лига
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В клубе выбрали вакцину от Moderna

Верес вакцинировался от коронавируса

Фото: nkveres.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба “Верес” сегодня сделали первую инъекцию вакцины от Covid-19, сообщает официальный сайт клуба.

Процесс разделили на два дня: часть персонала и игроков вакцинировались 2 августа, а часть сегодня.

"Мы выбирали между вакцинами производства компаний Astrazeneca, Pfizer и Moderna. Другие вакцины мы не рассматривали, поскольку прививки других производителей признаются не всеми странами мира".

"В итоге мы остановились на вакцины американского производства Moderna. Это высокоэффективная вакцина, которая также защищает от новых штаммов COVID-19", – сказал клубный врач Юрий Сиренко.

Вторую иммунизацию клуб проведет через месяц.

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В статье: Верес (Ровно) 4. Сергей Кравченко (кап)
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Источник:
VERES

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